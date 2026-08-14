TOFU Story 今日價格

TOFU Story (TOFU) 今日實時價格為 NT$ 0.0002165，過去 24 小時內變化了 8.25%。目前 TOFU 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0002165 每 TOFU。

TOFU Story 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- TOFU。過去 24 小時內，TOFU 的交易價格在 NT$ 0.00018（低點）和 NT$ 0.000331（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，TOFU 在過去一小時內波動了 +17.59%，過去7 天內波動了 -81.96%。過去一天，總交易量達到 NT$ 815.19K。

TOFU Story（TOFU）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 815.19KNT$ 815.19K NT$ 815.19K 完全稀釋市值 NT$ 108.25KNT$ 108.25K NT$ 108.25K 流通量 ---- -- 總供應量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 所屬公鏈 BSC

TOFU Story 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 815.19K。TOFU 的流通量為 --，總供應量是 500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 108.25K。