Myros 今日價格

Myros (MY) 今日實時價格為 NT$ 0.005637，過去 24 小時內變化了 36.66%。目前 MY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.005637 每 MY。

Myros 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- MY。過去 24 小時內，MY 的交易價格在 NT$ 0.004（低點）和 NT$ 0.0115（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，MY 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 -69.53%。過去一天，總交易量達到 NT$ 38.87K。

Myros（MY）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 38.87KNT$ 38.87K NT$ 38.87K 完全稀釋市值 NT$ 5.64MNT$ 5.64M NT$ 5.64M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Myros 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 38.87K。MY 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 5.64M。