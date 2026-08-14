2u2 今日價格

2u2 (2U2) 今日實時價格為 NT$ 0.00325，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 2U2 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00325 每 2U2。

2u2 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- 2U2。過去 24 小時內，2U2 的交易價格在 NT$ 0.0032（低點）和 NT$ 0.00334（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，2U2 在過去一小時內波動了 -0.31%，過去7 天內波動了 -72.49%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.86K。

2u2（2U2）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 1.86KNT$ 1.86K NT$ 1.86K 完全稀釋市值 NT$ 6.50MNT$ 6.50M NT$ 6.50M 流通量 ---- -- 總供應量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 所屬公鏈 BSC

2u2 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.86K。2U2 的流通量為 --，總供應量是 2000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.50M。