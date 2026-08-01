ShotsAI 今日價格

ShotsAI (SHOT) 今日實時價格為 NT$ 0.0000742，過去 24 小時內變化了 48.40%。目前 SHOT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0000742 每 SHOT。

ShotsAI 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- SHOT。過去 24 小時內，SHOT 的交易價格在 NT$ 0.0000404（低點）和 NT$ 0.0001（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，SHOT 在過去一小時內波動了 +44.63%，過去7 天內波動了 -62.62%。過去一天，總交易量達到 NT$ 624.37K。

ShotsAI（SHOT）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 624.37KNT$ 624.37K NT$ 624.37K 完全稀釋市值 NT$ 74.20KNT$ 74.20K NT$ 74.20K 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

ShotsAI 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 624.37K。SHOT 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 74.20K。