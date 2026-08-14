frong實時價格 (FRONG)
frong (FRONG) 今日實時價格為 NT$ 0.004736，過去 24 小時內變化了 13.14%。目前 FRONG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004736 每 FRONG。
frong 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- FRONG。過去 24 小時內，FRONG 的交易價格在 NT$ 0.004445（低點）和 NT$ 0.005901（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。
短期表現方面，FRONG 在過去一小時內波動了 +1.17%，過去7 天內波動了 -1.99%。過去一天，總交易量達到 NT$ 117.76K。
ROBINHOOD
frong 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 117.76K。FRONG 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.74M。
+1.17%
-13.13%
-1.99%
-1.99%
跟蹤 frong 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.02289548
|-13.13%
|30天
|NT$ +0.003736
|+373.60%
|60天
|NT$ +0.003736
|+373.60%
|90天
|NT$ +0.003736
|+373.60%
今天，FRONG 記錄了 NT$ -0.02289548 (-13.13%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.003736 (+373.60%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，FRONG 的變化為 NT$ +0.003736 (+373.60%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.003736 (+373.60%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 frong 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 FRONG 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|中立
|K ≈ D（±1%）
|短線無明確方向，觀望。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
FRONG_USDT在4小時周期現價0.004462運行於S1樞紐點0.004455上方。價格處於中樞0.005005下方區間。短期均線組呈現買入信號排列。長周期均線維持中性狀態。MACD指標形成金叉形態。RSI指標處於中性區域。動能分布呈現短線集中特徵。快慢指標出現分層現象。波動率維持當前水平。近端支撐位於S1價位0.004455，該價位距離現價僅0.000007。遠端參考位為中樞0.005005，該價位距離現價0.000543。上方阻力位於R1價位0.005605，該價位距離現價0.001143。下方深層支撐位於S2價位0.003855，該價位距離現價0.000607。市場結構顯示價格在樞紐體系低位震盪，多空雙方在S1附近形成短暫平衡。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，frong 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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FRONG 是一種迷因幣。
要更深入地瞭解 frong，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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