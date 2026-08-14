Palcoin Ventures 今日價格

Palcoin Ventures (PALCOIN) 今日實時價格為 NT$ 0.01559，過去 24 小時內變化了 0.45%。目前 PALCOIN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01559 每 PALCOIN。

Palcoin Ventures 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #4358，流通供應量為 0.00 PALCOIN。過去 24 小時內，PALCOIN 的交易價格在 NT$ 0.01308（低點）和 NT$ 0.02635（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,502.89887205487930162，而歷史最低價為 NT$ 3.8656913122844141386。

短期表現方面，PALCOIN 在過去一小時內波動了 +13.62%，過去7 天內波動了 -10.92%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.63K。

Palcoin Ventures（PALCOIN）市場資訊

排名 No.4358 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 1.63KNT$ 1.63K NT$ 1.63K 完全稀釋市值 NT$ 3.90MNT$ 3.90M NT$ 3.90M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 250,000,000 250,000,000 250,000,000 總供應量 250,000,000 250,000,000 250,000,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 ETH

Palcoin Ventures 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.63K。PALCOIN 的流通量為 0.00，總供應量是 250000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 3.90M。