PortalToBitcoin 引入了一個創新的非託管跨鏈基礎設施，旨在實現比特幣與其他區塊鏈（如以太坊和 Solana）之間安全、高效且最小信任的交易。PortalToBitcoin 基礎設施的核心由其專有的 BitScaler 技術 驅動，這是一個專為有效且可持續地擴展比特幣交易而開發的先進框架，從而提升其支持去中心化金融（DeFi）及更廣泛區塊鏈應用的能力。