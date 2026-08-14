Nosana 今日價格

Nosana (NOS) 今日實時價格為 NT$ 0.25604，過去 24 小時內變化了 0.30%。目前 NOS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.25604 每 NOS。

Nosana 目前市值在 NT$ 18.38M 排名第 #663，流通供應量為 71.78M NOS。過去 24 小時內，NOS 的交易價格在 NT$ 0.25403（低點）和 NT$ 0.2593（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 254.80271737946311628，而歷史最低價為 NT$ 0.339129301067939991。

短期表現方面，NOS 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 -1.27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 73.49K。

Nosana（NOS）市場資訊

排名 No.663 市值 NT$ 18.38MNT$ 18.38M NT$ 18.38M 成交量（24H） NT$ 73.49KNT$ 73.49K NT$ 73.49K 完全稀釋市值 NT$ 25.60MNT$ 25.60M NT$ 25.60M 流通量 71.78M 71.78M 71.78M 總供應量 99,999,724.348782 99,999,724.348782 99,999,724.348782 所屬公鏈 SOL

Nosana 的目前市值為 NT$ 18.38M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 73.49K。NOS 的流通量為 71.78M，總供應量是 99999724.348782，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 25.60M。