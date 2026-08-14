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Nosana 目前實時價格為 0.25604 TWD。NOS 市值為 18,379,566.37016138116 TWD。追蹤台灣的 NOS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Nosana 目前實時價格為 0.25604 TWD。NOS 市值為 18,379,566.37016138116 TWD。追蹤台灣的 NOS 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Nosana 圖標

Nosana實時價格 (NOS)

1 NOS 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$8.1855988
NT$8.1855988NT$8.1855988
+0.30%1D
TWD
Nosana (NOS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:19:57 (UTC+8)

Nosana 今日價格

Nosana (NOS) 今日實時價格為 NT$ 0.25604，過去 24 小時內變化了 0.30%。目前 NOS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.25604 每 NOS。

Nosana 目前市值在 NT$ 18.38M 排名第 #663，流通供應量為 71.78M NOS。過去 24 小時內，NOS 的交易價格在 NT$ 0.25403（低點）和 NT$ 0.2593（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 254.80271737946311628，而歷史最低價為 NT$ 0.339129301067939991

短期表現方面，NOS 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 -1.27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 73.49K

Nosana（NOS）市場資訊

No.663

NT$ 18.38M
NT$ 18.38MNT$ 18.38M

NT$ 73.49K
NT$ 73.49KNT$ 73.49K

NT$ 25.60M
NT$ 25.60MNT$ 25.60M

71.78M
71.78M 71.78M

99,999,724.348782
99,999,724.348782 99,999,724.348782

SOL

Nosana 的目前市值為 NT$ 18.38M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 73.49K。NOS 的流通量為 71.78M，總供應量是 99999724.348782，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 25.60M

Nosana 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.25403
NT$ 0.25403NT$ 0.25403
24H最低價
NT$ 0.2593
NT$ 0.2593NT$ 0.2593
24H最高價

NT$ 0.25403
NT$ 0.25403NT$ 0.25403

NT$ 0.2593
NT$ 0.2593NT$ 0.2593

NT$ 254.80271737946311628
NT$ 254.80271737946311628NT$ 254.80271737946311628

NT$ 0.339129301067939991
NT$ 0.339129301067939991NT$ 0.339129301067939991

+0.12%

+0.30%

-1.27%

-1.27%

Nosana（NOS）價格歷史 TWD

跟蹤 Nosana 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0244833+0.30%
30天NT$ -0.00155-0.61%
60天NT$ -0.09438-26.94%
90天NT$ -0.04795-15.78%
Nosana 今日價格變化

今天，NOS 記錄了 NT$ +0.0244833 (+0.30%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Nosana 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00155 (-0.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Nosana 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NOS 的變化為 NT$ -0.09438 (-26.94%)，從而更廣泛地了解其表現。

Nosana 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.04795 (-15.78%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Nosana（NOS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Nosana 價格歷史頁面

Nosana 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Nosana 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Nosana 的價格？

Nosana (NOS) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. GPU 對 AI/ML 工作負載的需求——需求越高，代幣的實用性便會提升。
2. 網路的採用率與用戶增長。
3. 代幣供應動態與質押獎勵。
4. 整體加密貨幣市場的情緒以及與比特幣的相關性。
5. 其他去中心化運算平台的競爭。
6. 合作夥伴關係的公告與生態系統的發展。
7. 影響 DePIN 項目的監管變革。
8. 技術進展與網路升級。

為什麼人們想知道 Nosana 今天的價格？

人們希望了解諾薩納（NOS）今日的價格，原因有幾種：交易決策、投資組合管理、市場分析以及投資時機的把握。作為一項去中心化的 GPU 網路代幣，NOS 的價格反映了項目的採用程度與市場情緒。交易者會根據當前價格來決定進場或離場點，而投資者則會持續關注其價值變化。

Nosana 的價格預測

Nosana（NOS）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，NOS 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Nosana (NOS) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Nosana 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Nosana 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Nosana 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 NOS 2026–2027 年價格的預測。

關於 Nosana

NOS (XNOS) 是一種運行在 Nano 網絡上的加密貨幣，旨在提供一種可擴展且高效的數字貨幣系統。它利用區塊網格架構，使每個帳戶都有自己的區塊鏈，從而實現快速且無需手續費的交易。NOS 的設計是為了日常交易，特別著重於微支付和線上內容創作者。該資產的供應量是有上限的，並通過水龍頭分發模型進行發行，用戶可以免費獲得少量的 NOS。該項目強調簡單易用，旨在使每個人都能輕鬆接觸和使用加密貨幣。

如何在台灣購買和投資 Nosana

準備好開始使用 Nosana 了嗎？在 MEXC 購買 NOS 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Nosana 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Nosana (NOS) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Nosana 將立即存入您的錢包。
Nosana (NOS) 購買教程

Nosana 能做什麼？

擁有 Nosana 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Nosana (NOS) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Nosana (NOS)

The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects.

Nosana資源

要更深入地瞭解 Nosana，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Nosana網站
區塊查詢

類別 :

Artificial Intelligence (AI)DePINSolana Ecosystem

人們還問：關於Nosana的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:19:57 (UTC+8)

Nosana（NOS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Nosana 的更多資訊

NOSUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 NOS。在 MEXC 上探索 NOSUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Nosana (NOS) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Nosana 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
NOS/USDT
NT$8.1855988
NT$8.1855988NT$8.1855988
+0.29%
286.90K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

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KiiChain

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KII

NT$2.3907166
NT$2.3907166NT$2.3907166

+293.57%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18322007
NT$0.18322007NT$0.18322007

-2.91%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.444383
NT$0.444383NT$0.444383

-27.97%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.034722
NT$9.034722NT$9.034722

+21.49%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.306467
NT$9.306467NT$9.306467

+4.59%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3907166
NT$2.3907166NT$2.3907166

+293.57%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.7748059
NT$8.7748059NT$8.7748059

+137.08%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.362511027
NT$0.362511027NT$0.362511027

+73.68%

Cap

Cap

CAP

NT$2.368977
NT$2.368977NT$2.368977

+36.64%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0464645
NT$5.0464645NT$5.0464645

+29.03%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

NOS 兌 TWD 計算器

數量

NOS
NOS
TWD
TWD

1 NOS = 8.1855988 TWD