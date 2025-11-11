Mento 是一個去中心化、多幣種的穩定資產協議，旨在創建和交換穩定幣，而無需依賴中心化中介機構。其核心是一組經過審計的智能合約，專為透明性、去中心化和資本效率而設計，使 Mento 能夠作為最強大的鏈上外匯（FX）基礎設施運行。