Heroes of Mavia（MAVIA）代幣經濟學

Heroes of Mavia（MAVIA）代幣經濟學

深入了解 Heroes of Mavia（MAVIA），包括其代幣供應、分配模型以及實時市場數據。
USD

Heroes of Mavia（MAVIA）資訊

Heroes of Mavia 是一款基於區塊鏈的線上多人策略遊戲，玩家可以使用自己的基地和軍隊與其他玩家作戰，並以邊玩邊賺錢的方式爭奪真正的加密貨幣。玩家可以購買、租賃或與土地所有者合作來獲取和建造遊戲中的基地，在與世界各地其他玩家建造的日益困難的基地戰鬥時獲得更多獎勵。

幣種官網：
https://mavia.com
幣種白皮書：
https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf
區塊查詢：
https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584

Heroes of Mavia（MAVIA）代幣經濟學和價格數據分析

快速了解 Heroes of Mavia（MAVIA）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。

市值：
$ 17.75M
$ 17.75M$ 17.75M
總供應量：
$ 256.99M
$ 256.99M$ 256.99M
流通量：
$ 111.93M
$ 111.93M$ 111.93M
FDV (完全稀釋估值)：
$ 40.76M
$ 40.76M$ 40.76M
最高價：
$ 10.7952
$ 10.7952$ 10.7952
最低價：
$ 0.09690384445875239
$ 0.09690384445875239$ 0.09690384445875239
目前價格：
$ 0.1586
$ 0.1586$ 0.1586

Heroes of Mavia（MAVIA）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景

了解 Heroes of Mavia（MAVIA）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。

關鍵代幣經濟指標及其計算方式：

總供應量（Total Supply）：

已創建或將要創建的 MAVIA 代幣的最大數量。

流通供應量（Circulating Supply）：

目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。

最大供應量（Max Supply）：

MAVIA 代幣可能存在的總數量上限。

完全稀釋估值（FDV）：

目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。

通脹率（Inflation Rate）：

反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。

為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？

流通供應量高 = 流動性強。

最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。

代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。

FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。

現在您已經了解了 MAVIA 代幣經濟模型的功能，趕快查看 MAVIA 代幣的實時價格吧！

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Heroes of Mavia（MAVIA）價格歷史

分析 MAVIA 的價格歷史有助於用戶了解過去的市場走勢、關鍵支撐/阻力位以及波動模式。無論是追蹤歷史最高價，還是識別趨勢，歷史數據都是價格預測和技術分析的重要組成部分。

MAVIA 價格預測

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代幣經濟數據來自第三方。MEXC 不保證其準確性。請在做出任何投資決策前自行審慎評估。