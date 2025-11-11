Holoworld AI 是一個去中心化的應用中心，專為人工智慧代理、應用程式和數位智慧財產權 (IP) 而設計。 Holoworld AI 的核心是 AI 原生應用程式的應用程式商店。這些應用包括自主代理、生成媒體工具和互動式內容系統。該平台將基於區塊鏈的身份、所有權和結算層與 AI 驅動的實用程式相結合，使創作者能夠開發和共享可獨立運作或相互互動的數位產品。該設計旨在透過在一個生態系統中提供可發現性、貨幣化和互通性來降低 AI 部署的門檻。