Hemi 是一個由比特幣和以太坊提供支援的模組化網絡，旨在實現卓越的擴容性、安全性和互通性。其他項目將比特幣和以太坊視為生態系統孤島，限制了兩者的潛力，而 Hemi 則將它們視為單一超級網路的組成部分。這為比特幣 DeFi 等諸多領域開啟了全新水準的可程式性、可移植性和潛力。 Hemi 由 Jeff Garzik（前比特幣核心開發者）和 Max Sanchez（Proof-of-Proof 共識協議的發明者）共同創立，並擁有一支由知名區塊鏈工程師、策略合作夥伴和投資者組成的團隊。