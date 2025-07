HELLO(HELLO)資訊

HELLO Labs 是加密和娛樂的未來,是一個 Web3 原生生態系統,孵化、生產、資助和分發原創節目、遊戲和 NFT。我們創造了“Cryptotainment”一詞,旨在充分發揮 Web3 的巨大潛力,並吸引加密貨幣和主流大眾。 $HELLO 代幣是 Web3 生態系統的核心。 $HELLO 將用於訪問獨家內容、在 HELLO Arcade 中玩遊戲以及購買 NFT。隨著生態系統的發展,將揭示更多的效用。