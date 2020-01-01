Dingocoin（DINGO）資訊

Dingocoin 是一種非常貨幣，也是一個由社區驅動的項目。 Dingocoin 將於 2024 年 4 月迎來其三週年紀念日，其用戶數量已接近 100 萬。Dingocoin 是一種為輕鬆支付而設計的加密貨幣，它秉承了中本聰最初的去中心化支付願景。 以野生澳洲野狗為基礎，為所有人模仿狗狗幣而創建。 在最初的三年裡，Dingocoin 作為一種工作證明代幣取得了成功，擁有近100 萬唯一的非託管行動錢包用戶，他們使用Flip (https://theflip.app/)、我們獨特的網路錢包和其他錢包，超過250,000 名獨立用戶持有1,000 Dingocoin 或更多，一個跨Discord、Telegram 和Twitter 的強大社區，一個包括領先交易所和移動支付應用程序在內的合作夥伴生態系統，並且Dingocoin 主網建立在加密貨幣世界中最安全和最活躍的區塊鏈之一。