Bitlayer 將無與倫比的安全性與閃電般的智慧合約引擎相結合，釋放了比特幣 DeFi 的全部潛力。 Bitlayer 基於比特幣原生安全機制，結合了信任最小化的 BitVM 橋接器、比特幣 Rollup 架構和高效能執行層，為比特幣帶來真正的實用性、速度和可組合性。 Bitlayer 正在為比特幣 DeFi 建立全端基礎架構。

現在您已經了解了 BTR 代幣經濟模型的功能，趕快查看 BTR 代幣的實時價格 吧！

目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。

已創建或將要創建的 BTR 代幣的最大數量。

了解 Bitlayer（BTR）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。

如何購買 BTR 想將 Bitlayer（BTR）添加到您的投資組合中嗎？MEXC 提供多種購買 BTR 的方式，包括信用卡、銀行轉帳和點對點交易。無論您是新手還是專業用戶，MEXC 都能讓您輕鬆、安全地購買加密貨幣。 立即了解如何在 MEXC 上購買 BTR！

Bitlayer（BTR）價格歷史 分析 BTR 的價格歷史有助於用戶了解過去的市場走勢、關鍵支撐/阻力位以及波動模式。無論是追蹤歷史最高價，還是識別趨勢，歷史數據都是價格預測和技術分析的重要組成部分。 立即查看 BTR 的價格歷史！