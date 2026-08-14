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Aptos 今日價格
Aptos (APT) 今日實時價格為 NT$ 0.5367，過去 24 小時內變化了 3.93%。目前 APT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.5367 每 APT。
Aptos 目前市值在 NT$ 446.45M 排名第 #75，流通供應量為 831.83M APT。過去 24 小時內，APT 的交易價格在 NT$ 0.5353（低點）和 NT$ 0.5686（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 636.1047009560215216，而歷史最低價為 NT$ 19.486000281274954132。
短期表現方面，APT 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -9.27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 94.26K。
Aptos（APT）市場資訊
NT$ 446.45M
NT$ 446.45MNT$ 446.45M
NT$ 94.26K
NT$ 94.26KNT$ 94.26K
NT$ 1.13B
NT$ 1.13BNT$ 1.13B
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
1,204,203,935.434933
1,204,203,935.434933 1,204,203,935.434933
Aptos 的目前市值為 NT$ 446.45M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 94.26K。APT 的流通量為 831.83M，總供應量是 1204203935.434933，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.13B。
Aptos 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.5353
NT$ 0.5353NT$ 0.5353
24H最低價
NT$ 0.5686
NT$ 0.5686NT$ 0.5686
24H最高價
NT$ 0.5353
NT$ 0.5353NT$ 0.5353
NT$ 0.5686
NT$ 0.5686NT$ 0.5686
NT$ 636.1047009560215216
NT$ 636.1047009560215216NT$ 636.1047009560215216
NT$ 19.486000281274954132
NT$ 19.486000281274954132NT$ 19.486000281274954132
Aptos（APT）價格歷史 TWD
跟蹤 Aptos 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.701687
|-3.93%
|30天
|NT$ -0.0899
|-14.35%
|60天
|NT$ -0.1766
|-24.76%
|90天
|NT$ -0.4216
|-44.00%
Aptos 今日價格變化
今天，APT 記錄了 NT$ -0.701687 (-3.93%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
Aptos 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0899 (-14.35%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
Aptos 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，APT 的變化為 NT$ -0.1766 (-24.76%)，從而更廣泛地了解其表現。
Aptos 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.4216 (-44.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 Aptos（APT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
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目前 APT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
APT_USDT在4小時周期內運行於樞紐點0.5588下方。現價0.5528位於S1與S2之間，價格處於中樞體系的下半區結構。均線組呈現多頭排列狀態，MACD指標維持死叉形態，快慢線動能出現分層現象。RSI讀數處於中性區域，波動率未出現顯著擴張，市場缺乏單邊驅動力量。
近端支撐位0.5507距離現價為0.38%，該水準為短期下行測試點。上方阻力位0.5548距離現價為0.36%，突破該位可觸及中樞點0.5588。遠端阻力位0.5629距離現價為1.82%，關鍵價位密集分布於當前區間內，多空雙方在窄幅空間內博弈，價格波動受限於相鄰樞紐點之間。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Aptos 的價格？
以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：
幾項關鍵因素會影響 Aptos (APT) 的價格：
技術與發展：網路升級、可擴展性提升，以及 Move 程式語言的採用，皆能驅動其價值成長。
市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢、與比特幣的相關性，以及投資者的風險偏好，都會對 APT 的價格產生影響。
採用與合作夥伴關係：企業級整合、DeFi 協議的推出，以及開發者生態系的成長，都會影響 APT 的需求。
競爭環境：與其他 Layer-1 區塊鏈（如 Solana、以太坊和 Sui）相比的表現，將左右其市場地位。
代幣經濟學：質押獎勵、代幣解鎖時程，以及流通供應量的變化，都會影響價格走勢。
監管環境：加密貨幣相關法規與合規發展，將影響機構採納程度及交易量。
為什麼人們想知道 Aptos 今天的價格？
人們希望了解 Aptos (APT) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、掌握市場進出時機、評估投資盈虧，以及隨時掌握市場趨勢。即時行情資訊有助於交易者把握波動機會。
Aptos 的價格預測
Aptos（APT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，APT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。Aptos (APT) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Aptos 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Aptos 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Aptos 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 APT 2026–2027 年價格的預測。
關於 Aptos
APT是一種在其專有區塊鏈網絡上運行的數位資產。它的主要角色是在其生態系統內促進交易，提供一個用於交換價值的去中心化平台。APT區塊鏈使用一種稱為權益證明（PoS）的共識機制，該機制因其能源效率高於其他共識模型而被廣泛認可。APT的供應量是預先確定的，並根據固定的發行模型進行釋放。用戶通常使用APT進行點對點交易，以及通過投票權參與網絡的治理。需要注意的是，APT的價值和實用性與其更廣泛生態系統的健康和活動密切相關。
如何在台灣購買和投資 Aptos
準備好開始使用 Aptos 了嗎？在 MEXC 購買 APT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Aptos 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Aptos (APT) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Aptos 將立即存入您的錢包。
Aptos 能做什麼？
擁有 Aptos 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。
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在 MEXC 上購買 Aptos (APT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是Aptos (APT)
Aptos是一個以安全和用戶體驗爲前提的Layer 1區塊鏈，使開發者能夠建立可擴展的，並可面向未來的應用程序。
白皮書
APT 的總供應量固定為 10 億枚代幣，分配給社群、核心貢獻者、基金會與投資人。該系統支援多種數位資產管理方式，類似於在「個人錢包式」設定與「銀行帳戶式」託管及控制模式之間進行選擇。質押（Staking）是生態系的重要組成部分，讓持有者能在為網路安全做出貢獻的同時獲得獎勵。
Aptos 已由全球逾 350 名開發者歷時三年以上共同開發。團隊在安全性、效率與使用者體驗方面的優勢，體現在關鍵的設計決策中。自主網上線以來，該組織已大幅擴張，並與加密貨幣產業及傳統金融領域的主要參與者達成合作夥伴關係。
Aptos 採用平行處理交易的設計，可同時執行多個運算環節，而非如許多舊有區塊鏈般依序逐步推進。其仰賴專為強化開發者與終端用戶數位資產安全而打造的 Move 程式語言。該網路亦支援更具彈性的交易執行機制，能於執行過程中即時解析問題，從而提升整體開發者體驗。憑藉專為簡易升級而設計的架構，Aptos 自上線以來持續達成每秒逾 10 萬筆交易（TPS）的吞吐量。
Aptos 是一項更新的區塊鏈計畫，旨在透過解決交易遲緩、使用成本高昂及安全性風險等阻礙因素，讓 Web3 變得更易於接觸。自 2022 年 10 月主網上線以來，該網路在達成上述目標方面已展現顯著進展，這背後有賴持續的技術開發以及穩步擴張的生態系支援。
Aptos 計畫導入分片（sharding）技術，將工作負載分散至多個群組以提升效率。團隊亦正致力於提升速度與效率，同時不為網路營運商增添額外的營運複雜度。近期發布重點聚焦於更佳的開發者工具、生態系擴張，以及改善跨鏈相容性。
Aptos資源
要更深入地瞭解 Aptos，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Aptos的其他問題
如果 Aptos 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Aptos 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Aptos 今日價格為 NT$ 17.152932。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Aptos 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 APT 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Aptos 的交易量為 --。
APT 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Aptos 價格，請造訪 APT 價格頁面了解更多資訊。
APT 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,679.54
-1.17%
ETH
1,869.07
-0.59%
GOLD(XAUT)
4,362.61
+0.28%
USDC
1.001
+0.01%
SOL
75.33
-0.42%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 APT/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Aptos 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Aptos 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Aptos (APT) 的價格預測，了解更深入的分析。
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Aptos（APT）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
APTUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 APT。在 MEXC 上探索 APTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$17.152932
NT$17.152932NT$17.152932
-3.88%
170.91K (USDT)
NT$17.095404
NT$17.095404NT$17.095404
-4.19%
104.29K (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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