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Aptos 目前實時價格為 0.5367 TWD。APT 市值為 446,445,515.7912919881 TWD。追蹤台灣的 APT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Aptos 目前實時價格為 0.5367 TWD。APT 市值為 446,445,515.7912919881 TWD。追蹤台灣的 APT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Aptos實時價格 (APT)

1 APT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$17.152932
NT$17.152932NT$17.152932
-3.93%1D
TWD
Aptos (APT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:19:13 (UTC+8)

Aptos 今日價格

Aptos (APT) 今日實時價格為 NT$ 0.5367，過去 24 小時內變化了 3.93%。目前 APT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.5367 每 APT。

Aptos 目前市值在 NT$ 446.45M 排名第 #75，流通供應量為 831.83M APT。過去 24 小時內，APT 的交易價格在 NT$ 0.5353（低點）和 NT$ 0.5686（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 636.1047009560215216，而歷史最低價為 NT$ 19.486000281274954132

短期表現方面，APT 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -9.27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 94.26K

Aptos（APT）市場資訊

No.75

NT$ 446.45M
NT$ 446.45MNT$ 446.45M

NT$ 94.26K
NT$ 94.26KNT$ 94.26K

NT$ 1.13B
NT$ 1.13BNT$ 1.13B

831.83M
831.83M 831.83M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

1,204,203,935.434933
1,204,203,935.434933 1,204,203,935.434933

39.61%

0.02%

APTOS

Aptos 的目前市值為 NT$ 446.45M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 94.26K。APT 的流通量為 831.83M，總供應量是 1204203935.434933，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.13B

Aptos 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.5353
NT$ 0.5353NT$ 0.5353
24H最低價
NT$ 0.5686
NT$ 0.5686NT$ 0.5686
24H最高價

NT$ 0.5353
NT$ 0.5353NT$ 0.5353

NT$ 0.5686
NT$ 0.5686NT$ 0.5686

NT$ 636.1047009560215216
NT$ 636.1047009560215216NT$ 636.1047009560215216

NT$ 19.486000281274954132
NT$ 19.486000281274954132NT$ 19.486000281274954132

+0.01%

-3.93%

-9.27%

-9.27%

Aptos（APT）價格歷史 TWD

跟蹤 Aptos 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.701687-3.93%
30天NT$ -0.0899-14.35%
60天NT$ -0.1766-24.76%
90天NT$ -0.4216-44.00%
Aptos 今日價格變化

今天，APT 記錄了 NT$ -0.701687 (-3.93%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Aptos 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0899 (-14.35%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Aptos 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，APT 的變化為 NT$ -0.1766 (-24.76%)，從而更廣泛地了解其表現。

Aptos 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.4216 (-44.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Aptos（APT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Aptos 價格歷史頁面

Aptos 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Aptos 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Aptos 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 APT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

APT_USDT在4小時周期內運行於樞紐點0.5588下方。現價0.5528位於S1與S2之間，價格處於中樞體系的下半區結構。均線組呈現多頭排列狀態，MACD指標維持死叉形態，快慢線動能出現分層現象。RSI讀數處於中性區域，波動率未出現顯著擴張，市場缺乏單邊驅動力量。 近端支撐位0.5507距離現價為0.38%，該水準為短期下行測試點。上方阻力位0.5548距離現價為0.36%，突破該位可觸及中樞點0.5588。遠端阻力位0.5629距離現價為1.82%，關鍵價位密集分布於當前區間內，多空雙方在窄幅空間內博弈，價格波動受限於相鄰樞紐點之間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Aptos 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾項關鍵因素會影響 Aptos (APT) 的價格：

技術與發展：網路升級、可擴展性提升，以及 Move 程式語言的採用，皆能驅動其價值成長。

市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢、與比特幣的相關性，以及投資者的風險偏好，都會對 APT 的價格產生影響。

採用與合作夥伴關係：企業級整合、DeFi 協議的推出，以及開發者生態系的成長，都會影響 APT 的需求。

競爭環境：與其他 Layer-1 區塊鏈（如 Solana、以太坊和 Sui）相比的表現，將左右其市場地位。

代幣經濟學：質押獎勵、代幣解鎖時程，以及流通供應量的變化，都會影響價格走勢。

監管環境：加密貨幣相關法規與合規發展，將影響機構採納程度及交易量。

為什麼人們想知道 Aptos 今天的價格？

人們希望了解 Aptos (APT) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、掌握市場進出時機、評估投資盈虧，以及隨時掌握市場趨勢。即時行情資訊有助於交易者把握波動機會。

Aptos 的價格預測

Aptos（APT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，APT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Aptos (APT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Aptos 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Aptos 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Aptos 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 APT 2026–2027 年價格的預測。

關於 Aptos

APT是一種在其專有區塊鏈網絡上運行的數位資產。它的主要角色是在其生態系統內促進交易，提供一個用於交換價值的去中心化平台。APT區塊鏈使用一種稱為權益證明（PoS）的共識機制，該機制因其能源效率高於其他共識模型而被廣泛認可。APT的供應量是預先確定的，並根據固定的發行模型進行釋放。用戶通常使用APT進行點對點交易，以及通過投票權參與網絡的治理。需要注意的是，APT的價值和實用性與其更廣泛生態系統的健康和活動密切相關。

如何在台灣購買和投資 Aptos

準備好開始使用 Aptos 了嗎？在 MEXC 購買 APT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Aptos 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Aptos (APT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Aptos 將立即存入您的錢包。
Aptos (APT) 購買教程

Aptos 能做什麼？

擁有 Aptos 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 Aptos (APT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Aptos (APT)

Aptos是一個以安全和用戶體驗爲前提的Layer 1區塊鏈，使開發者能夠建立可擴展的，並可面向未來的應用程序。

白皮書

Aptos資源

要更深入地瞭解 Aptos，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Aptos網站
區塊查詢

類別 :

Aptos EcosystemLayer 1 (L1)Made in USA

人們還問：關於Aptos的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:19:13 (UTC+8)

Aptos（APT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Aptos 的更多資訊

APTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 APT。在 MEXC 上探索 APTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Aptos (APT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Aptos 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
APT/USDT
NT$17.152932
NT$17.152932NT$17.152932
-3.88%
170.91K (USDT)
APT/USDC
NT$17.095404
NT$17.095404NT$17.095404
-4.19%
104.29K (USDT)

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USDCoin

USDCoin

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最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.898772
NT$2.898772NT$2.898772

+377.36%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17888012
NT$0.17888012NT$0.17888012

-5.18%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.465018
NT$0.465018NT$0.465018

-24.61%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.04468
NT$9.04468NT$9.04468

+21.66%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.231646
NT$9.231646NT$9.231646

+3.79%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.8436516
NT$8.8436516NT$8.8436516

+139.01%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.37139118
NT$0.37139118NT$0.37139118

+77.99%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.823616
NT$34.823616NT$34.823616

+54.15%

Heima

Heima

HEI

NT$4.7626792
NT$4.7626792NT$4.7626792

+21.81%

Humanity

Humanity

H

NT$3.517198
NT$3.517198NT$3.517198

+15.21%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

APT 兌 TWD 計算器

數量

APT
APT
TWD
TWD

1 APT = 17.152932 TWD