Aptos 今日價格

Aptos (APT) 今日實時價格為 NT$ 0.5367，過去 24 小時內變化了 3.93%。目前 APT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.5367 每 APT。

Aptos 目前市值在 NT$ 446.45M 排名第 #75，流通供應量為 831.83M APT。過去 24 小時內，APT 的交易價格在 NT$ 0.5353（低點）和 NT$ 0.5686（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 636.1047009560215216，而歷史最低價為 NT$ 19.486000281274954132。

短期表現方面，APT 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -9.27%。過去一天，總交易量達到 NT$ 94.26K。

Aptos（APT）市場資訊

排名 No.75 市值 NT$ 446.45MNT$ 446.45M NT$ 446.45M 成交量（24H） NT$ 94.26KNT$ 94.26K NT$ 94.26K 完全稀釋市值 NT$ 1.13BNT$ 1.13B NT$ 1.13B 流通量 831.83M 831.83M 831.83M 最大供應量 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 總供應量 1,204,203,935.434933 1,204,203,935.434933 1,204,203,935.434933 流通率 39.61% 市場佔有率 0.02% 所屬公鏈 APTOS

Aptos 的目前市值為 NT$ 446.45M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 94.26K。APT 的流通量為 831.83M，總供應量是 1204203935.434933，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.13B。