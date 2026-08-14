aPriori 今日價格

aPriori (APR) 今日實時價格為 NT$ 0.5421，過去 24 小時內變化了 9.76%。目前 APR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.5421 每 APR。

aPriori 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- APR。過去 24 小時內，APR 的交易價格在 NT$ 0.42（低點）和 NT$ 0.57772（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，APR 在過去一小時內波動了 +2.06%，過去7 天內波動了 +164.18%。過去一天，總交易量達到 NT$ 771.17K。

aPriori（APR）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 771.17KNT$ 771.17K NT$ 771.17K 完全稀釋市值 NT$ 542.10MNT$ 542.10M NT$ 542.10M 流通量 ---- -- 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

aPriori 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 771.17K。APR 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 542.10M。