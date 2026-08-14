買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
aPriori 目前實時價格為 0.5421 TWD。APR 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 APR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！aPriori 目前實時價格為 0.5421 TWD。APR 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 APR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 APR

APR 價格資訊

APR 介紹

APR 幣種官網

APR 代幣經濟

APR 價格預測

APR 價格歷史

APR 購買指南

APR 兌換法幣計算

APR 現貨

APR U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

aPriori 圖標

aPriori實時價格 (APR)

1 APR 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$17.4444504
NT$17.4444504NT$17.4444504
+9.76%1D
TWD
aPriori (APR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:43:59 (UTC+8)

aPriori 今日價格

aPriori (APR) 今日實時價格為 NT$ 0.5421，過去 24 小時內變化了 9.76%。目前 APR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.5421 每 APR。

aPriori 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- APR。過去 24 小時內，APR 的交易價格在 NT$ 0.42（低點）和 NT$ 0.57772（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，APR 在過去一小時內波動了 +2.06%，過去7 天內波動了 +164.18%。過去一天，總交易量達到 NT$ 771.17K

aPriori（APR）市場資訊

--
----

NT$ 771.17K
NT$ 771.17KNT$ 771.17K

NT$ 542.10M
NT$ 542.10MNT$ 542.10M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

aPriori 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 771.17K。APR 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 542.10M

aPriori 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.42
NT$ 0.42NT$ 0.42
24H最低價
NT$ 0.57772
NT$ 0.57772NT$ 0.57772
24H最高價

NT$ 0.42
NT$ 0.42NT$ 0.42

NT$ 0.57772
NT$ 0.57772NT$ 0.57772

--
----

--
----

+2.06%

+9.76%

+164.18%

+164.18%

aPriori（APR）價格歷史 TWD

跟蹤 aPriori 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +1.5511829+9.76%
30天NT$ +0.32583+150.65%
60天NT$ +0.35342+187.31%
90天NT$ +0.40333+290.64%
aPriori 今日價格變化

今天，APR 記錄了 NT$ +1.5511829 (+9.76%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

aPriori 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.32583 (+150.65%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

aPriori 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，APR 的變化為 NT$ +0.35342 (+187.31%)，從而更廣泛地了解其表現。

aPriori 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.40333 (+290.64%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 aPriori（APR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 aPriori 價格歷史頁面

aPriori 分析

本分析利用人工智慧模型評估 aPriori 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

aPriori 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 APR 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 40% | 看跌 60%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)超買> 70漲得稍快，短線可能歇腳。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

APR_USDT在4小時周期運行於0.48051。價格位於S1支撐位0.476上方。中央阻力位0.5552構成上方的主要結構邊界。目前價格處於軸心體系的下半區。多空雙方在S1附近形成短暫平衡，市場結構呈現區間震盪的特徵。 MACD指標錄得金叉形態。快慢線同向發散，顯示短期買盤介入。RSI讀數進入超買區域，動能分布出現背離跡象。均線組未呈現明確的多頭排列，波動率維持低位運行狀態。短期上行動能受到高位指標的抑制，多空力量在局部發生轉換。 近端支撐位於0.476，該價位距離現價不足1%。下方遠端參考S2支撐位0.3462。上方最近阻力為中央阻力位0.5552，該價位距離現價約15%。更遠端阻力見於R1阻力位0.685。關鍵價位間距顯示上行空間大於下行風險，價格波動主要圍繞S1與中央阻力之間展開。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 aPriori 的價格？

aPriori (APR) 代幣價格受到多項關鍵因素的影響：

市場供需：交易量、代幣流通量以及持有者情緒，都會直接影響價格走勢。

平台採用度：aPriori 預測市場服務的使用情況與用戶數量的增長，將驅動實用性需求的提升。

技術發展：協議升級、新功能推出及路線圖進展，都會影響投資者的信心。

市場環境：整體加密貨幣市場趨勢、與比特幣的相關性，以及特定領域的市場動向，都會對 APR 產生影響。

合作夥伴關係：策略性聯盟與整合，能夠提升曝光度並促進採用率。

代幣經濟學：質押獎勵、銷毀機制及發行計劃，會影響供應端的動態變化。

為什麼人們想知道 aPriori 今天的價格？

人們希望了解今日的 APR 價格，主要有以下幾個原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握市場進出點的時機、評估投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。即時價格資訊有助於交易者把握波動與機會。

aPriori 的價格預測

aPriori（APR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，APR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
aPriori (APR) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，aPriori 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 aPriori 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 aPriori 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 APR 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 aPriori

準備好開始使用 aPriori 了嗎？在 MEXC 購買 APR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 aPriori 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 aPriori (APR) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，aPriori 將立即存入您的錢包。
aPriori (APR) 購買教程

aPriori 能做什麼？

擁有 aPriori 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 aPriori (APR) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是aPriori (APR)

aPriori 正在為高效能區塊鏈建立智慧訂單流協調層。其架構包含一個訂單流細分引擎，用於即時對交易進行分類；以及一個流量感知路由引擎，用於將良性訂單引導至高效的流動性池，同時將風險較高的訂單隔離至彈性路徑。該系統將 MEV 捕獲與再分配機制相結合，將價值回饋給質押者和驗證者，以更好地協調激勵機制。

aPriori資源

要更深入地瞭解 aPriori，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方aPriori網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDODecentralized Finance (DeFi)

人們還問：關於aPriori的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:43:59 (UTC+8)

aPriori（APR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 aPriori 的更多資訊

APRUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 APR。在 MEXC 上探索 APRUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 aPriori (APR) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 aPriori 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
APR/USDT
NT$17.5339944
NT$17.5339944NT$17.5339944
+9.94%
1.56M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1544926
NT$2.1544926NT$2.1544926

+254.57%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17531436
NT$0.17531436NT$0.17531436

-7.13%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4835376
NT$0.4835376NT$0.4835376

-21.65%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.712326
NT$9.712326NT$9.712326

+30.56%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.9873394
NT$8.9873394NT$8.9873394

+0.98%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1544926
NT$2.1544926NT$2.1544926

+254.57%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.4180954
NT$8.4180954NT$8.4180954

+127.37%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.344491758
NT$0.344491758NT$0.344491758

+64.99%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$29.8440558
NT$29.8440558NT$29.8440558

+32.02%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7873914
NT$3.7873914NT$3.7873914

+23.98%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

APR 兌 TWD 計算器

數量

APR
APR
TWD
TWD

1 APR = 17.336358 TWD