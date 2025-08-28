全面了解合約交易的風險，讓合約交易更加安全

















合約交易是一種衍生品交易方式，用戶無需實際持有加密貨幣現貨，就可以根據價格的漲跌方向進行買入（做多）或賣出（做空）操作。簡單來說，合約交易允許用戶在預測市場走勢的基礎上，通過漲跌方向獲利。





相比傳統交易，合約交易支持槓桿操作，用更少的資金撬動更大的交易額，從而放大利潤（當然也增加了風險）。其中，最常見的是“永續合約”，沒有到期日，用戶可以靈活選擇持倉時間。由於其高靈活性和更強的資金效率，合約交易已成為許多加密貨幣投資者的重要工具。









然而，想要在合約市場中穩定獲利，理解其潛在風險同樣重要。因為它涉及高槓杆和市場劇烈波動，既可能放大利潤，也會同步放大虧損；一旦判斷失誤或資金管理不當，可能在短時間內導致重大損失甚至爆倉。只有充分認識風險，才能制定合理策略，保障資金安全。









通過合理的使用槓桿，能夠放大投資者的資金利用效率，帶來更大的潛在收益。但是與潛在收益相對應的，也會帶來一定的潛在風險，所以請 MEXCers 務必要對合約交易中的槓桿有清晰的認識。









舉例來說，如果您計劃持有一個價值 100,000 USDT 的 BTCUSDT 倉位，您可以在 MEXC 選擇 10 倍、50倍、100 倍直至最高 500 倍等任意倍數，不同的槓桿倍數會影響您投入的初始 保證金 的多少，簡單的說，選擇的槓桿倍數越低，需要的初始保證金就越多；選擇的倍數越高，需要的初始保證金就越少。





相同倉位，不同槓桿倍數下所需要的初始保證金數量對比 槓桿倍數 10倍 50倍 100倍 200倍 500倍 初始保證金數量 一萬USDT 2000USDT 1000USDT 500USDT 200USDT









在保證金交易中，關於真實槓桿與名義槓桿的概念，是非常容易被新手用戶混淆的，在這裏需要進行簡要解讀，以便在設置交易槓桿時能夠有更清楚的認識。





假設 MEXC 用戶 Alice 的合約帳戶中有 10,000 USDT的資產，當 Alice 使用全倉模式時，可以選擇投入1,000 USDT 作為保證金進行交易，同時選擇 10 倍槓桿。在忽略交易手續費、成交滑點的情況下，當 Alice的這次交易全部成交後，這個倉位的槓桿是多少呢？這時候就需要從真實槓桿與名義槓桿兩個維度來描述：名義槓桿就是 Alice 在交易前所設置的槓桿倍數—— 10 倍；而真實槓桿的計算則需要考慮此時 Alice 全倉帳戶中的資產總額，即為 1,000 USDT * 10 倍/10,000 USDT= 1 倍。





另外一種情況，當Alice 使用逐倉模式時，如果沒有開啓自動追加保證金功能，那麼所設置的槓桿倍數即是真實槓桿倍數。

















不同槓桿下觸發爆倉的價格波動閾值（僅從數學角度分析） 槓桿倍數 10 倍 50 倍 100 倍 200 倍 500 倍 觸發爆倉的價格波動閾值 10% 2% 1% 0.5% 0.2%





















若您倉位處於風險限制最低檔，則直接進行下一步。若您倉位的風險限制檔位大於1檔，則需要進行降檔處理，即將處於當前檔位的部分倉位被強平引擎按照破產價格接管，從而降低風險限制檔位，接着以降檔後的維持保證金率繼續計算保證金比率，若仍滿足強平條件，則繼續降檔處理，直到降為最低檔。

















在價格波動大的交易環境下，單一使用高槓杆持有大額倉位的交易者將可能帶來巨大的穿倉損失風險。若保險基金被耗盡，自動減倉系統可能會被觸發，從而給其他交易者帶來額外的風險。





因此 MEXC 對於所有的交易帳戶使用風險限制機制，即系統採用階梯保證金的模式進行風險控制，槓桿倍數大小視持倉大小而定；持倉越大，可獲得槓桿倍數越低。您可自行調整槓桿倍數，初始保證金率的算法是根據用戶調整的槓桿倍數而定。更多詳細資料，請參考 合約交易風險限制 的規則。

















開倉前，您需要自行調整槓桿倍數。若沒有調整槓桿倍數，MEXC 默認的槓桿倍數為 20 倍，您可自行調整槓桿。槓桿倍數決定了倉位上限，槓桿倍數越高，您可建立的最大倉位越小。當您切換槓桿倍數時，頁面會展示用戶可建立的倉位上限的提示。













維持保證金將會直接影響強平價格。因此，MEXC強烈建議您在保證金餘額下降到維持保證金水平前，自行平倉以避免強平。





請注意，在異常價格波動和極端市場行情下，系統會採取額外的措施來維護市場穩定，包括但不限於：調整合約允許的最高槓杆倍數；調整不同檔位的倉位限制；調整不同檔位的維持保證金比率。









降低合約交易風險的關鍵在於：





合理使用槓桿

設置止盈止損

控制倉位比例並嚴格執行交易計劃

避免情緒化操作













永續合約是一種中性的金融工具，只要用正確的方式妥善使用它，就能幫助 MEXCers 賺取合理的報酬，成為投資加密貨幣市場的得力助手。



















