什麼是 MEXC 合約賺幣









合約賺幣 是 MEXC 為合約用戶提供的一款理財產品。開啟後您合約帳戶中符合條件的資金，會自動參與專屬的合約理財產品，這些資金能在不影響您正常合約交易的情況下，每日為您帶來收益，助力您實現合約帳戶資金的高效增值。













合約賺幣資產基於用戶合約帳戶的「本金」計算，即用戶合約帳戶中的錢包餘額。

用戶僅需手動開啟合約賺幣，後續「本金」將自動計算收益和發放收益，「本金」用於計算收益的同時不影響其作為保證金進行合約交易。

本金 = 可用 + 凍結 + 保證金 - 體驗金

目前支持合約賺幣的幣種包含：USDT、USDC。

體驗金不參與合約賺幣計息。

合約賺幣收益無需支付任何費用，完全免費。









合約賺幣的收益受到合約持倉價值和合約帳戶本金數量影響。合約持倉價值影響整體計息的 APR 數值，而合約帳戶本金數量則直接影響計息的基數。具體規則如下：





1）USDT 或 USDC 保證金：

合約持倉價值 計息本金 APR ＜ 100,000 USD 無上限 3% ≥ 100,000 USD

0 ~ 25,000 USDT 或 0 ~ 25,000 USDC 15% ＞ 25,000 USDT （超出25,000 USDT的部分）或 ＞ 25,000 USDC （超出25,000 USDC的部分） 3%





註：

APR 數值以及本金限額規則會根據市場情況和平台規則動態調整，實際規則以合約賺幣頁面顯示為準。請關注 MEXC 平台公告，及時了解最新動態。

僅計算 USDT/USDC 本位合約的持倉價值（倉位價值合併統計），幣本位合約不參與計算。

合約持倉價值會按淨頭寸計算：同基礎幣種的幣對，按照持倉數量淨值計算。具體算法為：

abs(USDT 多倉持倉數量 x 成本價格 - USDT 空倉數量 x 成本價格 + USDC 多倉持倉數量 x 成本價格 - USDC 空倉數量 x 成本價格)

每日進行 3 次持倉價值快照，取 3 次的平均值。

每日進行 3 次合約帳戶錢包餘額快照，取最小值作為計息本金。





2）合約賺幣收益計算舉例：





場景 A：用戶當前有 80,000 USDT 合約持倉，並且有 25,000 USDT 本金，那麼該用戶的每日收益計算如下：

每日收益= 25,000*3% / 365 = 2.05 USDT





場景 B：用戶當前有 100,000 USDT 合約持倉，並且有 25,000 USDT 本金，那麼該用戶的每日收益計算如下：

每日收益= 25,000*15% / 365 = 10.25 USDT





場景 C：用戶當前有 100,000 USDT 合約持倉，並且有 85,000 USDT 本金，那麼該用戶的每日收益計算如下：

每日收益= 25,000*15% / 365 + 60,000 * 3% / 365= 15.18 USDT





3）合約賺幣收益發放規則





賺幣收益每日一次性發放到用戶的現貨帳戶，發放金額為前一日的賺幣收益。您可以在合約賺幣頁的【累計收益】中看收益記錄。









關閉賺幣：合約賺幣開啟中時可隨時關閉。請注意，在合約賺幣開啟期間，用於賺幣的金額不可轉出或提幣，否則此部分資金將不再產生收益。

















打開 MEXC 官網首頁並登入，在【 理財 】中點選【合約賺幣】進入活動頁面。









在合約賺幣頁面點選【開啟賺幣】。









勾選協議並點選【開始賺取收益】按鈕，即可完成合約賺幣功能開啟。













1）打開 MEXC App，在首頁點選【更多】。

2）選擇【資產】下的【理財】。

3）在理財頁面點選【合約賺幣】。

4）在合約賺幣頁面點選【開啟賺幣】。

5）勾選協議並點選【開始賺取收益】按鈕，即可完成合約賺幣功能開啟。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。