1. 什麼是 MEXC 合約賺幣 合約賺幣是 MEXC 為合約用戶提供的一款理財產品。開啟後您合約帳戶中符合條件的資金，會自動參與專屬的合約理財產品，這些資金能在不影響您正常合約交易的情況下，每日為您帶來收益，助力您實現合約帳戶資金的高效增值。 2. 合約賺幣規則說明 2.1 合約賺幣基本規則介紹 合約賺幣資產基於用戶合約帳戶的「本金」計算，即用戶合約帳戶中的錢包餘額。 用戶僅需手動開啟合約賺幣，1. 什麼是 MEXC 合約賺幣 合約賺幣是 MEXC 為合約用戶提供的一款理財產品。開啟後您合約帳戶中符合條件的資金，會自動參與專屬的合約理財產品，這些資金能在不影響您正常合約交易的情況下，每日為您帶來收益，助力您實現合約帳戶資金的高效增值。 2. 合約賺幣規則說明 2.1 合約賺幣基本規則介紹 合約賺幣資產基於用戶合約帳戶的「本金」計算，即用戶合約帳戶中的錢包餘額。 用戶僅需手動開啟合約賺幣，
新手學院/新手指南/合約/什麼是 MEXC 合約賺幣

什麼是 MEXC 合約賺幣

初階
2025年10月1日MEXC
0m
#合約#新手入門
USDCoin
USDC$1.0001+0.01%
aPriori
APR$0.2914+2.82%
RWAX
APP$0.000941+17.21%

1. 什麼是 MEXC 合約賺幣


合約賺幣是 MEXC 為合約用戶提供的一款理財產品。開啟後您合約帳戶中符合條件的資金，會自動參與專屬的合約理財產品，這些資金能在不影響您正常合約交易的情況下，每日為您帶來收益，助力您實現合約帳戶資金的高效增值。

2. 合約賺幣規則說明


2.1 合約賺幣基本規則介紹


  • 合約賺幣資產基於用戶合約帳戶的「本金」計算，即用戶合約帳戶中的錢包餘額。
  • 用戶僅需手動開啟合約賺幣，後續「本金」將自動計算收益和發放收益，「本金」用於計算收益的同時不影響其作為保證金進行合約交易。
  • 本金 = 可用 + 凍結 + 保證金 - 體驗金
  • 目前支持合約賺幣的幣種包含：USDT、USDC。
  • 體驗金不參與合約賺幣計息。
  • 合約賺幣收益無需支付任何費用，完全免費。

2.2 合約賺幣收益計算和發放規則


合約賺幣的收益受到合約持倉價值合約帳戶本金數量影響。合約持倉價值影響整體計息的 APR 數值，而合約帳戶本金數量則直接影響計息的基數。具體規則如下：

1）USDT 或 USDC 保證金：
合約持倉價值
計息本金
APR
＜ 100,000 USD
無上限
3%
≥ 100,000 USD

0 ~ 25,000 USDT 或
0 ~ 25,000 USDC
15%
＞ 25,000 USDT （超出25,000 USDT的部分）或
＞ 25,000 USDC （超出25,000 USDC的部分）
3%

註：
  • APR 數值以及本金限額規則會根據市場情況和平台規則動態調整，實際規則以合約賺幣頁面顯示為準。請關注 MEXC 平台公告，及時了解最新動態。
  • 僅計算 USDT/USDC 本位合約的持倉價值（倉位價值合併統計），幣本位合約不參與計算。
  • 合約持倉價值會按淨頭寸計算：同基礎幣種的幣對，按照持倉數量淨值計算。具體算法為：
  • abs(USDT 多倉持倉數量 x 成本價格 - USDT 空倉數量 x 成本價格 + USDC 多倉持倉數量 x 成本價格 - USDC 空倉數量 x 成本價格)
  • 每日進行 3 次持倉價值快照，取 3 次的平均值。
  • 每日進行 3 次合約帳戶錢包餘額快照，取最小值作為計息本金。

2）合約賺幣收益計算舉例：

場景 A：用戶當前有 80,000 USDT 合約持倉，並且有 25,000 USDT 本金，那麼該用戶的每日收益計算如下：
每日收益= 25,000*3% / 365 = 2.05 USDT

場景 B：用戶當前有 100,000 USDT 合約持倉，並且有 25,000 USDT 本金，那麼該用戶的每日收益計算如下：
每日收益= 25,000*15% / 365 = 10.25 USDT

場景 C：用戶當前有 100,000 USDT 合約持倉，並且有 85,000 USDT 本金，那麼該用戶的每日收益計算如下：
每日收益= 25,000*15% / 365 + 60,000 * 3% / 365= 15.18 USDT

3）合約賺幣收益發放規則

賺幣收益每日一次性發放到用戶的現貨帳戶，發放金額為前一日的賺幣收益。您可以在合約賺幣頁的【累計收益】中看收益記錄。

2.3 合約賺幣開啟和關閉規則


開啟賺幣：合約帳戶中有支持合約賺幣的幣種時，可隨時開啟合約賺幣
關閉賺幣：合約賺幣開啟中時可隨時關閉。請注意，在合約賺幣開啟期間，用於賺幣的金額不可轉出或提幣，否則此部分資金將不再產生收益。

*BTN-立即開啟&BTNURL=https://www.mexc.com/futures-earn-staking?hide=1 *

3. 如何開啟合約賺幣


3.1 Web


打開 MEXC 官網首頁並登入，在【理財】中點選【合約賺幣】進入活動頁面。


在合約賺幣頁面點選【開啟賺幣】。


勾選協議並點選【開始賺取收益】按鈕，即可完成合約賺幣功能開啟。


3.2 App


1）打開 MEXC App，在首頁點選【更多】。
2）選擇【資產】下的【理財】。
3）在理財頁面點選【合約賺幣】。
4）在合約賺幣頁面點選【開啟賺幣】。
5）勾選協議並點選【開始賺取收益】按鈕，即可完成合約賺幣功能開啟。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

如何在 MEXC 交易美股合約

如何在 MEXC 交易美股合約

加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。1. MEXC 美股合約有何特點1）交易時間從週一 12:00 至週六 12:00（UTC&#43;8），每週 5 天全天候交易。每個交易對頁面均會顯示具體的交易時間，便於投資者合理安排操作

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

在加密貨幣合約交易領域，保證金管理是交易者必須掌握的關鍵技能，它直接關係到交易的盈虧與風險控制。其中，自動追加保證金功能作為 MEXC 平台提供的一項重要工具，對於交易者避免爆倉、優化交易策略具有重要意義。*BTN-開始合約交易&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是自動追加保證金？1.1 什麼是保證金？在加密貨幣合約交易裏

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金