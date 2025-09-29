在 MEXC 等主流交易所進行合約交易時，您交易的盈虧來自三個方面： 手續費（Trading Fee），即交易過程中所產生的成本 資金費用（Funding Fee）即在持倉期間按照資金費率進行的週期性結算 平倉盈虧（Realized PnL），指在平倉後鎖定的最終盈虧結果 掌握這三項的計算方法，不僅能夠幫助交易者精準評估每一筆交易的真實收益，還能有效優化交易策略、降低成本支出，並在不同市場環境中保在 MEXC 等主流交易所進行合約交易時，您交易的盈虧來自三個方面： 手續費（Trading Fee），即交易過程中所產生的成本 資金費用（Funding Fee）即在持倉期間按照資金費率進行的週期性結算 平倉盈虧（Realized PnL），指在平倉後鎖定的最終盈虧結果 掌握這三項的計算方法，不僅能夠幫助交易者精準評估每一筆交易的真實收益，還能有效優化交易策略、降低成本支出，並在不同市場環境中保
新手必看！MEXC 合約收益和手續費詳解

新手必看！MEXC 合約收益和手續費詳解

2025年9月29日
#初階#合約#新手入門
在 MEXC 等主流交易所進行合約交易時，您交易的盈虧來自三個方面：

  • 手續費（Trading Fee），即交易過程中所產生的成本
  • 資金費用（Funding Fee）即在持倉期間按照資金費率進行的週期性結算
  • 平倉盈虧（Realized PnL），指在平倉後鎖定的最終盈虧結果

掌握這三項的計算方法，不僅能夠幫助交易者精準評估每一筆交易的真實收益，還能有效優化交易策略、降低成本支出，並在不同市場環境中保持理性決策。

1. 手續費


在永續合約交易中，手續費根據交易者的成交方式不同分為兩種：

Taker（喫單）費用：當你直接與訂單簿上的掛單成交時，會以較高的費率計費，

計算公式為：手續費 = 倉位價值 × Taker Fee（0.040%）

Maker（掛單）費用：當你在訂單簿中掛單等待成交時，屬於為市場提供流動性的一方，費率通常更低，甚至為零。

計算公式為：手續費 = 倉位價值 x Maker Fee（0.010%）

溫馨提示：以上費率基於 2025 年 8 月 15 日。MEXC 對於合約與現貨交易提供不同的費率標準，建議在交易前了解最新費率，以便合理選擇交易方式並控制成本。


2. 資金費用


資金費用是永續合約與傳統期貨合約最大的區別之一，它的存在確保了永續合約價格與標的資產現貨價格保持緊密聯繫。

通常情況下，MEXC 永續合約預設都是每 8 小時進行一次資金費用結算。根據資金費率的正負，以及您持倉方向的多空，您將會收入或者支出資金費用。

如果您持倉為多倉，資金費率為正，需要支付資金費用；而如果資金費率為負，則可以收入資金費用（資金費用會直接在用戶之間轉移）。

計算公式為：資金費用 = 資金費率*倉位價值（張數*面值*結算時的合理價格）

掌握資金費率的變化趨勢，可以幫助交易者提前判斷持倉成本，從而更精準地安排交易節奏。

3. 盈虧計算


盈虧計算分為浮動盈虧（未實現盈虧）與平倉盈虧（已實現盈虧）兩種類型：

3.1 浮動盈虧（未實現盈虧）


U本位合約
多倉 = （合理價格-開倉均價）* 持倉數量
空倉 = （開倉均價-合理價格）* 持倉數量

幣本位合約
多倉 =（1/開倉均價-1/合理價格）* 持倉數量
空倉 =（1/合理價格-1/開倉均價）* 持倉數量

3.2 平倉盈虧（已實現盈虧）


U本位合約
多倉 = （平倉價格-開倉均價）* 持倉數量
空倉 = （開倉均價-平倉價格）* 持倉數量

幣本位合約
多倉 = （1/開倉均價-1/平倉均價）* 持倉數量
空倉 = （1/平倉均價-1/開倉均價）* 持倉數量

4.案例講解：從開倉到平倉的盈虧計算


某一 MEXCer 以 Taker 的角色在 BTCUSDT 合約中以 50,000 USDT 的價格買入 0.1 個 BTC 多倉倉位，該使用者以 500 USDT 作為保證金，使用 10 倍槓桿。

在此示例中，所選數據僅用於技術演示：Taker Fee = 0.02%，Maker Fee = 0.00%，資金費率 = -0.025%

則使用者需要支付手續費：50,000 x 0.1 x 0.02% = 1 USDT

用戶能獲得（資金費率為負）資金費用：-50,000 x 0.1 x（-0.025%）= 1.25 USDT

假如使用者在 BTC 價格為 60,000 的時候作為 Maker 賣出平倉 0.1 個 BTC 合約倉位：

則平倉盈虧 = (60,000-50,000) x 0.1 = 1,000 USDT

平倉手續費 = 60,000 x 0.1 x 0.00% = 0 USDT

所以使用者的總已實現盈虧 = 1,000 - 1 + 1.25 - 0 = 1,000.25 USDT

此外，您還可以通過查看歷史交易記錄，來看到每一次收取的手續費和資金費率，以及每一筆訂單的盈虧情況。

5.掌握合約交易盈虧計算的好處


  • 精準評估交易結果：清楚了解每一筆交易的盈虧構成，包括手續費、資金費用和平倉盈虧，讓您對交易成果有清晰的認識，避免模糊估算帶來的決策失誤。
  • 優化交易策略：通過對不同交易場景下盈虧的計算分析，您可以發現哪些策略更有效，哪些環節存在成本浪費，從而有針對性地調整交易策略，提高交易效率和盈利能力。
  • 降低交易成本：明確手續費和資金費用的計算方式，有助於您選擇合適的交易角色（Taker 或 Maker）以及把握資金費率的變化，合理控制交易成本，避免不必要的支出。
  • 理性投資決策：全面掌握盈虧計算方法，能讓您在交易中保持理性，不被短期的市場波動所迷惑，避免盲目跟風和過度交易，從而做出更符合自身風險承受能力和投資目標的決策。

6. 總結


掌握 MEXC 永續合約盈虧計算公式，能幫助你清晰評估交易結果與風險，並在交易中保持策略性與理性，便於在不同市場階段制定更高效、更可控的交易計劃，從而避免不必要的成本消耗，實現長期穩健盈利。

你可以直接登錄 MEXC 官網或 App，點擊頂部導航欄【合約】，選擇【USDT 永續】或【幣本位永續】，將資產充值或劃轉至合約帳戶後，設置槓桿倍數與開倉方向（做多/做空）即可下單建倉。具體操作內容可參考：《合約交易操作指南（App端）》

閱讀推薦：


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

在加密貨幣合約交易領域，保證金管理是交易者必須掌握的關鍵技能，它直接關係到交易的盈虧與風險控制。其中，自動追加保證金功能作為 MEXC 平台提供的一項重要工具，對於交易者避免爆倉、優化交易策略具有重要意義。*BTN-開始合約交易&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是自動追加保證金？1.1 什麼是保證金？在加密貨幣合約交易裏

跟單交易員教程

跟單交易員教程

跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。對於擁有豐富經驗的交易用戶來說，您可以申請成為跟單交易員，在賺取交易收益的同時還能夠享受到分潤獎勵。1. 如何成為跟單交易員打開 MEXC 官網，選擇【合約交易】下的【跟單】進入跟單交易頁面。在跟單交易頁面，點選【成為交易員】。按照頁面

