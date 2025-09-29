新手必看！MEXC 合約收益和手續費詳解





在 MEXC 等主流交易所進行合約交易時，您交易的盈虧來自三個方面：





手續費（Trading Fee），即交易過程中所產生的成本

資金費用（Funding Fee）即在持倉期間按照資金費率進行的週期性結算

平倉盈虧（Realized PnL），指在平倉後鎖定的最終盈虧結果





掌握這三項的計算方法，不僅能夠幫助交易者精準評估每一筆交易的真實收益，還能有效優化交易策略、降低成本支出，並在不同市場環境中保持理性決策。









在永續合約交易中，手續費根據交易者的成交方式不同分為兩種：





Taker（喫單）費用：當你直接與訂單簿上的掛單成交時，會以較高的費率計費，





計算公式為：手續費 = 倉位價值 × Taker Fee（0.040%）





Maker（掛單）費用：當你在訂單簿中掛單等待成交時，屬於為市場提供流動性的一方，費率通常更低，甚至為零。





計算公式為：手續費 = 倉位價值 x Maker Fee（0.010%）





溫馨提示：以上費率基於 2025 年 8 月 15 日。MEXC 對於合約與現貨交易提供不同的費率標準，建議在交易前了解最新費率，以便合理選擇交易方式並控制成本。

















資金費用是永續合約與傳統期貨合約最大的區別之一，它的存在確保了永續合約價格與標的資產現貨價格保持緊密聯繫。





通常情況下，MEXC 永續合約預設都是每 8 小時進行一次資金費用結算。根據資金費率的正負，以及您持倉方向的多空，您將會收入或者支出資金費用。





如果您持倉為多倉，資金費率為正，需要支付資金費用；而如果資金費率為負，則可以收入資金費用（資金費用會直接在用戶之間轉移）。





計算公式為：資金費用 = 資金費率*倉位價值（張數*面值*結算時的合理價格）





掌握資金費率的變化趨勢，可以幫助交易者提前判斷持倉成本，從而更精準地安排交易節奏。









盈虧計算分為浮動盈虧（未實現盈虧）與平倉盈虧（已實現盈虧）兩種類型：









U本位合約

多倉 = （合理價格-開倉均價）* 持倉數量

空倉 = （開倉均價-合理價格）* 持倉數量





幣本位合約

多倉 =（1/開倉均價-1/合理價格）* 持倉數量

空倉 =（1/合理價格-1/開倉均價）* 持倉數量









U本位合約

多倉 = （平倉價格-開倉均價）* 持倉數量

空倉 = （開倉均價-平倉價格）* 持倉數量





幣本位合約

多倉 = （1/開倉均價-1/平倉均價）* 持倉數量

空倉 = （1/平倉均價-1/開倉均價）* 持倉數量









500 USDT 作為保證金，使用 10 倍槓桿。 某一 MEXCer 以 Taker 的角色在 BTCUSDT 合約中以 50,000 USDT 的價格買入 0.1 個 BTC 多倉倉位，該使用者以作為保證金，使用 10 倍槓桿。





在此示例中，所選數據僅用於技術演示：Taker Fee = 0.02%，Maker Fee = 0.00%，資金費率 = -0.025%





則使用者需要支付手續費：50,000 x 0.1 x 0.02% = 1 USDT





用戶能獲得（資金費率為負）資金費用：-50,000 x 0.1 x（-0.025%）= 1.25 USDT





假如使用者在 BTC 價格為 60,000 的時候作為 Maker 賣出平倉 0.1 個 BTC 合約倉位：





則平倉盈虧 = (60,000-50,000) x 0.1 = 1,000 USDT





平倉手續費 = 60,000 x 0.1 x 0.00% = 0 USDT





所以使用者的總已實現盈虧 = 1,000 - 1 + 1.25 - 0 = 1,000.25 USDT





此外，您還可以通過查看歷史交易記錄，來看到每一次收取的手續費和資金費率，以及每一筆訂單的盈虧情況。









精準評估交易結果：清楚了解每一筆交易的盈虧構成，包括手續費、資金費用和平倉盈虧，讓您對交易成果有清晰的認識，避免模糊估算帶來的決策失誤。

優化交易策略：通過對不同交易場景下盈虧的計算分析，您可以發現哪些策略更有效，哪些環節存在成本浪費，從而有針對性地調整交易策略，提高交易效率和盈利能力。

降低交易成本：明確手續費和資金費用的計算方式，有助於您選擇合適的交易角色（Taker 或 Maker）以及把握資金費率的變化，合理控制交易成本，避免不必要的支出。

理性投資決策：全面掌握盈虧計算方法，能讓您在交易中保持理性，不被短期的市場波動所迷惑，避免盲目跟風和過度交易，從而做出更符合自身風險承受能力和投資目標的決策。









掌握 MEXC 永續合約盈虧計算公式，能幫助你清晰評估交易結果與風險，並在交易中保持策略性與理性，便於在不同市場階段制定更高效、更可控的交易計劃，從而避免不必要的成本消耗，實現長期穩健盈利。





你可以直接登錄 MEXC 官網或 App，點擊頂部導航欄【合約】，選擇【USDT 永續】或【幣本位永續】，將資產充值或劃轉至合約帳戶後，設置槓桿倍數與開倉方向（做多/做空）即可下單建倉。具體操作內容可參考： 《合約交易操作指南（App端）》









閱讀推薦：









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



