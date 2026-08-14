Dexsport 今日價格

Dexsport (DESU) 今日實時價格為 NT$ 0.01372，過去 24 小時內變化了 1.45%。目前 DESU 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01372 每 DESU。

Dexsport 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- DESU。過去 24 小時內，DESU 的交易價格在 NT$ 0.013623（低點）和 NT$ 0.013942（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，DESU 在過去一小時內波動了 +0.49%，過去7 天內波動了 -2.10%。過去一天，總交易量達到 NT$ 20.06K。

Dexsport（DESU）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 20.06KNT$ 20.06K NT$ 20.06K 完全稀釋市值 NT$ 8.23MNT$ 8.23M NT$ 8.23M 流通量 ---- -- 總供應量 600,000,000 600,000,000 600,000,000 所屬公鏈 BSC

Dexsport 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 20.06K。DESU 的流通量為 --，總供應量是 600000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 8.23M。