XEFFY 今日價格

XEFFY (XEF) 今日實時價格為 NT$ 0.0059247，過去 24 小時內變化了 4.13%。目前 XEF 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0059247 每 XEF。

XEFFY 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- XEF。過去 24 小時內，XEF 的交易價格在 NT$ 0.0057288（低點）和 NT$ 0.0061974（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，XEF 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -14.73%。過去一天，總交易量達到 NT$ 175.19K。

XEFFY（XEF）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 175.19KNT$ 175.19K NT$ 175.19K 完全稀釋市值 NT$ 35.55MNT$ 35.55M NT$ 35.55M 流通量 ---- -- 總供應量 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 所屬公鏈 XPHERE

XEFFY 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 175.19K。XEF 的流通量為 --，總供應量是 6000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 35.55M。