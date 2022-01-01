合約贈金
1、使用規則
- （1）贈金僅可用於合約交易，盈利部分可提現，贈金本身不可提現。
- （2）贈金可作為保證金進行交易，也可用於抵扣交易手續費、虧損、資金費用。
- （3）贈金消耗完之前，任何資產轉出合約賬戶的操作，都將導致您的贈金清零。
- （4）贈金有效期為15日，發放15日後未使用完的剩餘贈金將被回收，期間帶來的爆倉風險請留意。
- （5）新用戶通過鏈上充值或法幣入金並劃轉至合約賬戶，單筆金額大於首充任務要求額度且在領取獎勵時合約賬戶無提幣和劃轉行為，即可按不同任務等級發放獎勵。
- （注意：請您在點擊領取首充贈金前，合約賬戶金額須滿足首充金額要求，否則將可能領取不成功，也無法補發。首充獎勵一個UID僅限領取一次。）
- （6）新用戶完成KYC進入活動頁後，首次單筆合約訂單交易量滿足首筆交易任務的要求，即可按照完成任務發放獎勵，該獎勵只能領取一次，不能多次領取。
- （7）邀請任務獎勵於完成任務後，次日發放贈金，如次日未收到請聯繫客服領取。
- （8）功能體驗任務獎勵每位用戶僅限領取一次，如【首次體驗止盈止損】任務。
- （9）使用任何手段套取獎勵的行為都將被視為作弊，疑似賬戶會進入審核狀態，一經確認，相關賬戶將被封禁，並回收賬戶內全部贈金。
- （10）因活動參與用戶較多，完成對應任務後需要等待30分鐘以內纔可領取獎勵，如果超出30分鐘後對應任務在審覈狀態，可能需要1-3天左右的審覈時間（審覈時間不會影響首充任務雙倍獎勵的領取），謝謝您的理解和支持，我們將繼續優化改進用戶體驗。
- （11）本活動最終解釋權歸MEXC 所有，平台將保留根據市場情況隨時調整任務以及獎勵的權利。
- 活動規則及詳情，請以最新公告為準：https://support.mexc.com/hc/zh-cn/articles/4404973379482
2、如何查看贈金
- （1）贈金餘額：贈金將發放至您的合約賬戶中，打開APP，點擊「資產」-「合約」即可查看餘額。
- （2）使用詳情：可登錄官網https://www.mexc.com/，在「合約交易」-「合約訂單」-「資金流水」中查看，其中綠色正數代表發放贈金金額，紅色負數代表消耗贈金金額。