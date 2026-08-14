Stray Dog 今日价格

Stray Dog (STRAYDOG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 STRAYDOG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 STRAYDOG。

Stray Dog 目前市值在 $ 50.422 排名第 #-，流通供应量为 690,00M STRAYDOG。过去 24 小时内，STRAYDOG 的交易价格在 $ 0,0（低点）和 $ 0,0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00812607，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STRAYDOG 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2,50%。过去一天，总交易量达到 --。

Stray Dog（STRAYDOG）市场信息

市值 $ 50,42K$ 50,42K $ 50,42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 50,42K$ 50,42K $ 50,42K 流通量 690,00M 690,00M 690,00M 总供应量 690.000.000,0 690.000.000,0 690.000.000,0

Stray Dog 的当前市值为 $ 50,42K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STRAYDOG 的流通量为 690,00M，总供应量是 690000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50,42K。