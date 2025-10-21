Everlyn AI（LYN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.1465 $ 0.1465 $ 0.1465 24H最低价 $ 0.1731 $ 0.1731 $ 0.1731 24H最高价 24H最低价 $ 0.1465$ 0.1465 $ 0.1465 24H最高价 $ 0.1731$ 0.1731 $ 0.1731 历史最高 $ 1.0104430541406704$ 1.0104430541406704 $ 1.0104430541406704 最低价 $ 0.11034281556094892$ 0.11034281556094892 $ 0.11034281556094892 涨跌幅（1H） -0.72% 涨跌幅（1D） -5.72% 漲跌幅（7D） +17.65% 漲跌幅（7D） +17.65%

Everlyn AI（LYN）当前实时价格为 $ 0.1533。过去 24 小时内，LYN 的交易价格在 $ 0.1465 至 $ 0.1731 之间波动，市场活跃度显著。LYN 的历史最高价为 $ 1.0104430541406704，历史最低价为 $ 0.11034281556094892。

从短期表现来看，LYN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.72%，过去 24 小时内变动为 -5.72%，过去 7 天内累计变动为 +17.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Everlyn AI（LYN）市场信息

排名 No.578 市值 $ 39.19M$ 39.19M $ 39.19M 成交量（24H） $ 494.92K$ 494.92K $ 494.92K 完全稀释市值 $ 153.30M$ 153.30M $ 153.30M 流通量 255.64M 255.64M 255.64M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 25.56% 所属公链 BSC

Everlyn AI 的当前市值为 $ 39.19M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 494.92K。LYN 的流通量为 255.64M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 153.30M。