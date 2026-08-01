Nesa 今日价格

Nesa (NES) 今日实时价格为 $ 0.20563，过去 24 小时内变化了 1.32%。当前 NES 兑 USD 的汇率为 $ 0.20563 每 NES。

Nesa 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- NES。过去 24 小时内，NES 的交易价格在 $ 0.19678（低点）和 $ 0.2077（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，NES 在过去一小时内波动了 +0.65%，过去7 天内波动了 +1.19%。过去一天，总交易量达到 $ 94.12K。

Nesa（NES）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 94.12K$ 94.12K $ 94.12K 完全稀释市值 $ 205.63M$ 205.63M $ 205.63M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

Nesa 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 94.12K。NES 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 205.63M。