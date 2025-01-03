Scrat 价格 (SCRAT)
今天 Scrat (SCRAT) 的实时价格为 0.00166382 USD。目前其市值为 $ 166.33K USD。SCRAT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Scrat 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 575.22 USD
- Scrat 当天价格变化为 +8.40%
- 其循环供应量为 99.99M USD
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今天内，Scrat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00012899。
在过去30天内，Scrat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003137260。
在过去60天内，Scrat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002983733。
在过去90天内，Scrat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004765743335177517。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00012899
|+8.40%
|30天
|$ -0.0003137260
|-18.85%
|60天
|$ +0.0002983733
|+17.93%
|90天
|$ +0.0004765743335177517
|+40.14%
Scrat 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.19%
+8.40%
+8.78%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$SCRAT! A unique meme token on the Solana blockchain, blending the agility of a squirrel with the cunning of a rat. This innovative cryptocurrency captures the spirit of relentless pursuit and is poised to bring excitement to your digital asset portfolio.
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|1 SCRAT 兑换 AUD
A$0.0026787502
|1 SCRAT 兑换 GBP
￡0.001331056
|1 SCRAT 兑换 EUR
€0.0016139054
|1 SCRAT 兑换 USD
$0.00166382
|1 SCRAT 兑换 MYR
RM0.0074372754
|1 SCRAT 兑换 TRY
₺0.058732846
|1 SCRAT 兑换 JPY
¥0.2614360366
|1 SCRAT 兑换 RUB
₽0.1847006582
|1 SCRAT 兑换 INR
₹0.1426559268
|1 SCRAT 兑换 IDR
Rp26.8358026946
|1 SCRAT 兑换 PHP
₱0.0964682836
|1 SCRAT 兑换 EGP
￡E.0.084438865
|1 SCRAT 兑换 BRL
R$0.0102824076
|1 SCRAT 兑换 CAD
C$0.0023959008
|1 SCRAT 兑换 BDT
৳0.19882649
|1 SCRAT 兑换 NGN
₦2.5715835538
|1 SCRAT 兑换 UAH
₴0.0700634602
|1 SCRAT 兑换 VES
Bs0.08485482
|1 SCRAT 兑换 PKR
Rs0.463706634
|1 SCRAT 兑换 KZT
₸0.8733890326
|1 SCRAT 兑换 THB
฿0.0570523878
|1 SCRAT 兑换 TWD
NT$0.0547230398
|1 SCRAT 兑换 CHF
Fr0.0015140762
|1 SCRAT 兑换 HKD
HK$0.0129278814
|1 SCRAT 兑换 MAD
.د.م0.0168212202