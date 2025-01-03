Scrat 图标

Scrat 价格 (SCRAT)

USD

Scrat (SCRAT) 实时价格图表

$0.00166442
$0.00166442$0.00166442
+8.40%(1D)

今天 Scrat (SCRAT) 的价格

今天 Scrat (SCRAT) 的实时价格为 0.00166382 USD。目前其市值为 $ 166.33K USD。SCRAT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Scrat 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 575.22 USD
- Scrat 当天价格变化为 +8.40%
- 其循环供应量为 99.99M USD

在获取 MEXC 上从 SCRAT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SCRAT 价格信息的首选平台。

Scrat (SCRAT) 价格表现 USD

今天内，Scrat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00012899
在过去30天内，Scrat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003137260
在过去60天内，Scrat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002983733
在过去90天内，Scrat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004765743335177517

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00012899+8.40%
30天$ -0.0003137260-18.85%
60天$ +0.0002983733+17.93%
90天$ +0.0004765743335177517+40.14%

Scrat (SCRAT) 价格分析

Scrat 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.001512
$ 0.001512$ 0.001512

$ 0.00169429
$ 0.00169429$ 0.00169429

$ 0.771105
$ 0.771105$ 0.771105

-1.19%

+8.40%

+8.78%

Scrat (SCRAT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 166.33K
$ 166.33K$ 166.33K

$ 575.22
$ 575.22$ 575.22

99.99M
99.99M 99.99M

什么是Scrat (SCRAT)

$SCRAT! A unique meme token on the Solana blockchain, blending the agility of a squirrel with the cunning of a rat. This innovative cryptocurrency captures the spirit of relentless pursuit and is poised to bring excitement to your digital asset portfolio.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Scrat (SCRAT) 资源

官网

大家还在问：关于 Scrat (SCRAT) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SCRAT 兑换为当地货币

1 SCRAT 兑换 AUD
A$0.0026787502
1 SCRAT 兑换 GBP
0.001331056
1 SCRAT 兑换 EUR
0.0016139054
1 SCRAT 兑换 USD
$0.00166382
1 SCRAT 兑换 MYR
RM0.0074372754
1 SCRAT 兑换 TRY
0.058732846
1 SCRAT 兑换 JPY
¥0.2614360366
1 SCRAT 兑换 RUB
0.1847006582
1 SCRAT 兑换 INR
0.1426559268
1 SCRAT 兑换 IDR
Rp26.8358026946
1 SCRAT 兑换 PHP
0.0964682836
1 SCRAT 兑换 EGP
￡E.0.084438865
1 SCRAT 兑换 BRL
R$0.0102824076
1 SCRAT 兑换 CAD
C$0.0023959008
1 SCRAT 兑换 BDT
0.19882649
1 SCRAT 兑换 NGN
2.5715835538
1 SCRAT 兑换 UAH
0.0700634602
1 SCRAT 兑换 VES
Bs0.08485482
1 SCRAT 兑换 PKR
Rs0.463706634
1 SCRAT 兑换 KZT
0.8733890326
1 SCRAT 兑换 THB
฿0.0570523878
1 SCRAT 兑换 TWD
NT$0.0547230398
1 SCRAT 兑换 CHF
Fr0.0015140762
1 SCRAT 兑换 HKD
HK$0.0129278814
1 SCRAT 兑换 MAD
.د.م0.0168212202