Giá Universal Basic Compute hôm nay

Giá Universal Basic Compute (UBC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.49% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UBC sang USD là $ 0 mỗi UBC.

Universal Basic Compute hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 40,215, với nguồn cung lưu hành 994.96M UBC. Trong vòng 24 giờ qua, UBC được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.096666, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UBC biến động -- trong giờ qua và +7.35% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Universal Basic Compute (UBC)

Vốn hóa thị trường $ 40.22K$ 40.22K $ 40.22K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 40.42K$ 40.42K $ 40.42K Nguồn cung lưu thông 994.96M 994.96M 994.96M Tổng cung 999,791,160.608702 999,791,160.608702 999,791,160.608702

Vốn hoá thị trường hiện tại của Universal Basic Compute là $ 40.22K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UBC là 994.96M, với tổng nguồn cung là 999791160.608702. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 40.42K.