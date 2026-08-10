Giá thực tế của Tiny World Builder hôm nay là bao nhiêu?

Giá hiện tại của Tiny World Builder đang ở mức ₫, biến động 0.32% trong 24 giờ qua. Con số này được cập nhật liên tục để phản ánh chính xác tình hình thị trường toàn cầu.

Cấu trúc giá hàng ngày của TINYWORLD trông như thế nào?

TINYWORLD đã giao dịch trong khoảng từ ₫ đến ₫, cho thấy sức mạnh giá trong ngày và các vùng breakout tiềm năng.

Độ biến động của Tiny World Builder hôm nay là bao nhiêu?

Mã token này đã trải qua độ biến động --% trong một ngày qua, giúp nhà giao dịch xác định xem thị trường ổn định hay có phản ứng mạnh.

TINYWORLD hiện đang giao dịch trong vùng kỹ thuật nào?

Di chuyển giá so với các mức cao và thấp gần đây cho thấy TINYWORLD đang thể hiện động lực ngắn hạn vừa phải, chịu ảnh hưởng bởi thanh khoản và hướng đi chung của thị trường.

Xếp hạng và quy mô thị trường tổng thể của Tiny World Builder là bao nhiêu?

Với vốn hóa thị trường là ₫319322803.85864470000, Tiny World Builder xếp hạng #9826, cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường và sự quan tâm của nhà đầu tư.

Hoạt động giao dịch gần đây của TINYWORLD là bao nhiêu?

Mã token này đã tạo ra khối lượng giao dịch 24 giờ là ₫--, thể hiện sự tham gia tích cực của các nhà giao dịch toàn cầu.

Tiny World Builder so với mức ATH và ATL như thế nào?

Mức ATH của nó là ₫32.23699284746580000, trong khi mức ATL là ₫, giúp nhìn nhận tiềm năng giá dài hạn và các đợt điều chỉnh.

Những yếu tố cơ bản nào ảnh hưởng đến hành vi thị trường của TINYWORLD?

Các yếu tố cốt lõi bao gồm nguồn cung lưu hành (999712169.1628 token), hiệu suất của danh mục trong Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, và hoạt động on-chain trên --, tất cả đều tác động đến diễn biến giá của mã token này.