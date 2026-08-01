Giá Morpheus AI hôm nay

Giá Morpheus AI (MOR) theo thời gian thực hôm nay là $ 2.12, biến động 0.85% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MOR sang USD là $ 2.12 mỗi MOR.

Morpheus AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 18,337,091, với nguồn cung lưu hành 8.66M MOR. Trong vòng 24 giờ qua, MOR được giao dịch trong khoảng từ $ 2.08 (thấp) đến $ 2.12 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 138.99, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.476844.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOR biến động -0.24% trong giờ qua và +0.99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 10.68K.

Thông tin thị trường Morpheus AI (MOR)

Vốn hóa thị trường $ 18.34M$ 18.34M $ 18.34M Khối lượng (24H) $ 10.68K$ 10.68K $ 10.68K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.56M$ 19.56M $ 19.56M Nguồn cung lưu thông 8.66M 8.66M 8.66M Tổng cung 8,951,222.531370366 8,951,222.531370366 8,951,222.531370366

Vốn hoá thị trường hiện tại của Morpheus AI là $ 18.34M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 10.68K. Nguồn cung lưu hành của MOR là 8.66M, với tổng nguồn cung là 8951222.531370366. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.56M.