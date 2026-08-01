Giá MasterBOT hôm nay

Giá MasterBOT ($BOT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.66% trong 24 giờ qua. Tỷ giá $BOT sang USD là $ 0 mỗi $BOT.

MasterBOT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 188,290, với nguồn cung lưu hành 999.82M $BOT. Trong vòng 24 giờ qua, $BOT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.03955195, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, $BOT biến động -1.15% trong giờ qua và -7.88% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 425.47.

Thông tin thị trường MasterBOT ($BOT)

Vốn hóa thị trường $ 188.29K$ 188.29K $ 188.29K Khối lượng (24H) $ 425.47$ 425.47 $ 425.47 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 188.29K$ 188.29K $ 188.29K Nguồn cung lưu thông 999.82M 999.82M 999.82M Tổng cung 999,821,377.529831 999,821,377.529831 999,821,377.529831

Vốn hoá thị trường hiện tại của MasterBOT là $ 188.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 425.47. Nguồn cung lưu hành của $BOT là 999.82M, với tổng nguồn cung là 999821377.529831. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 188.29K.