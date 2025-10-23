Thông tin giá theo USD của Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 34.84 Cao nhất 24H $ 38.41 ATH $ 59.58 Giá thấp nhất $ 29.97 Biến động giá (1 giờ) +1.51% Biến động giá (1D) +7.14% Biến động giá (7 ngày) -0.78%

Giá thời gian thực của Hyperwave HYPE (HWHYPE) là $38.19. Trong 24 giờ qua, HWHYPE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 34.84 và cao nhất là $ 38.41, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HWHYPE là $ 59.58, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 29.97.

Về hiệu suất ngắn hạn, HWHYPE đã biến động +1.51% trong 1 giờ qua, +7.14% trong 24 giờ và -0.78% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Vốn hóa thị trường $ 7.40M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.40M Nguồn cung lưu thông 193.09K Tổng cung 193,091.9962421314

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hyperwave HYPE là $ 7.40M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HWHYPE là 193.09K, với tổng nguồn cung là 193091.9962421314. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.40M.