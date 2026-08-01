Giá dForce hôm nay

Giá dForce (DF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.84% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DF sang USD là $ 0 mỗi DF.

dForce hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 86,875, với nguồn cung lưu hành 999.93M DF. Trong vòng 24 giờ qua, DF được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.5, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DF biến động -0.30% trong giờ qua và -13.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường dForce (DF)

Vốn hóa thị trường $ 86.88K$ 86.88K $ 86.88K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 86.88K$ 86.88K $ 86.88K Nguồn cung lưu thông 999.93M 999.93M 999.93M Tổng cung 999,926,146.6275177 999,926,146.6275177 999,926,146.6275177

Vốn hoá thị trường hiện tại của dForce là $ 86.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DF là 999.93M, với tổng nguồn cung là 999926146.6275177. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 86.88K.