Hàng hoá mã hoá là các token kỹ thuật số đại diện cho quyền sở hữu trực tiếp hoặc mức độ tiếp xúc với các tài nguyên vật chất như Vàng, Bạc hoặc sản phẩm nông nghiệp. Chúng kết hợp giá trị nội tại và khả năng chống lạm phát của hàng hoá truyền thống với thanh khoản 24/7 và tính minh bạch của mạng blockchain. Danh mục này cho phép nhà đầu tư đa dạng hoá danh mục đầu tư kỹ thuật số một cách liền mạch với các tài sản hữu hình.
Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hàng hóa mã hóa, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.