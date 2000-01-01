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Top token hàng hoá mã hoá theo vốn hoá thị trường

Hàng hoá mã hoá là các token kỹ thuật số đại diện cho quyền sở hữu trực tiếp hoặc mức độ tiếp xúc với các tài nguyên vật chất như Vàng, Bạc hoặc sản phẩm nông nghiệp. Chúng kết hợp giá trị nội tại và khả năng chống lạm phát của hàng hoá truyền thống với thanh khoản 24/7 và tính minh bạch của mạng blockchain. Danh mục này cho phép nhà đầu tư đa dạng hoá danh mục đầu tư kỹ thuật số một cách liền mạch với các tài sản hữu hình.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4 303,75
+0,17%
-0,56%
+6,50%
$ 2,64B
$ 87,20
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4 313,93
+0,20%
-0,61%
+6,59%
$ 1,97B
$ 320,55
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 139,78
-0,10%
-0,00%
+7,41%
$ 333,55M
$ 14,89K
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4 300,05
+0,03%
-0,00%
+6,44%
$ 117,51M
$ 3,51M
5
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4 291,61
0,00%
--
+5,77%
$ 83,71M
$ 15,92
6
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4 317,73
0,00%
-0,00%
+6,52%
$ 70,51M
$ 505,10K
7
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4 316,52
0,00%
-0,00%
+6,55%
$ 13,29M
--
8
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4 322,78
+0,35%
-0,00%
+6,39%
$ 10,39M
$ 5,76K
9
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 137,57
+0,01%
-0,00%
+5,37%
$ 6,07M
$ 19,73K
10
Brickken
Brickken
BKN
$ 0,06244
-0,22%
+0,16%
-3,66%
$ 5,08M
$ 560,42K
11
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 64,34
0,00%
-0,02%
+7,05%
$ 4,70M
$ 21,36K
12
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 138,73
-0,19%
+0,00%
+6,81%
$ 3,34M
$ 904,34K
13
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0,00371226
-0,90%
-0,00%
+8,42%
$ 2,52M
$ 706,38
14
Kinka
Kinka
XNK
$ 4 013,83
0,00%
--
+0,03%
$ 1,93M
$ 34,09K
15
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4 290,15
0,00%
--
+5,49%
$ 1,11M
$ 23,32
16
Copper rStock
Copper rStock
CPERR
$ 36,22
0,00%
--
-0,03%
$ 494,09K
$ 119,38
17
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 0,810685
-0,42%
+0,01%
+11,57%
$ 481,65K
$ 3,56K
18
Silver rStock
Silver rStock
SLVR
$ 68,96
0,00%
--
0,00%
$ 221,91K
$ 844,62
19
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4,313
-0,09%
-1,01%
+6,37%
--
$ 13,65K
20
Verified Emeralds
Verified Emeralds
VEREM
$ 6,65
+6,74%
+69,21%
+166,00%
--
$ 9,41K
21
SILVER
SILVER
KAG
$ 51,6
-0,06%
-0,60%
-1,00%
--
$ 2,38K
22
Uranium.io
Uranium.io
XU3O8
$ 5,427
+0,31%
+0,44%
+1,14%
--
$ 8,37K
23
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 138,84
+0,17%
-0,62%
+6,46%
--
$ 568,19

Câu hỏi thường gặp

Hàng hoá mã hoá trong thị trường tiền mã hoá là gì?
Hàng hoá mã hoá là tài sản kỹ thuật số trên blockchain, đại diện cho quyền sở hữu trực tiếp hoặc mức độ tiếp xúc giá với các tài nguyên vật chất trong thế giới thực như Vàng, Bạc, dầu hoặc sản phẩm nông nghiệp.
Hàng hoá mã hoá khác gì so với ETF hàng hoá truyền thống?
Không giống như ETF hàng hoá truyền thống bị giới hạn trong giờ giao dịch sàn chứng khoán, hàng hoá mã hoá cung cấp thanh khoản toàn cầu 24/7, thanh toán tức thì và hoàn toàn có thể lập trình trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung.
Nhà đầu tư có thể đổi tiền mã hoá hàng hoá mã hoá thành vật chất không?
Trong nhiều trường hợp là có. Các dự án hàng hoá mã hoá chất lượng cao cho phép người nắm giữ token đổi tài sản kỹ thuật số thành hàng hoá vật chất cơ sở, với điều kiện đáp ứng các yêu cầu kiểm toán và hậu cần cụ thể do nhà phát hành đặt ra.
Lợi ích của việc sử dụng công nghệ blockchain để giao dịch hàng hoá vật chất là gì?
Công nghệ blockchain loại bỏ nhu cầu về các bên trung gian tốn kém, giảm đáng kể rào cản gia nhập thông qua sở hữu một phần và cung cấp sổ cái minh bạch, không thể thay đổi để kiểm toán dự trữ hàng hoá.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hàng hóa mã hóa, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.