Top token hàng hoá mã hoá theo vốn hoá thị trường

Hàng hoá mã hoá là các token kỹ thuật số đại diện cho quyền sở hữu trực tiếp hoặc mức độ tiếp xúc với các tài nguyên vật chất như Vàng, Bạc hoặc sản phẩm nông nghiệp. Chúng kết hợp giá trị nội tại và khả năng chống lạm phát của hàng hoá truyền thống với thanh khoản 24/7 và tính minh bạch của mạng blockchain. Danh mục này cho phép nhà đầu tư đa dạng hoá danh mục đầu tư kỹ thuật số một cách liền mạch với các tài sản hữu hình.