Giá Tenbin Gold hôm nay

Giá Tenbin Gold (TGLD) theo thời gian thực hôm nay là $ 4,290.15, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TGLD sang USD là $ 4,290.15 mỗi TGLD.

Tenbin Gold hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,108,436, với nguồn cung lưu hành 258.37 TGLD. Trong vòng 24 giờ qua, TGLD được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 7,070.21, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 3,503.62.

Về hiệu suất ngắn hạn, TGLD biến động -- trong giờ qua và +6.26% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 23.32.

Thông tin thị trường Tenbin Gold (TGLD)

Vốn hóa thị trường $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Khối lượng (24H) $ 23.32$ 23.32 $ 23.32 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Nguồn cung lưu thông 258.37 258.37 258.37 Tổng cung 258.3676791869279 258.3676791869279 258.3676791869279

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tenbin Gold là $ 1.11M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 23.32. Nguồn cung lưu hành của TGLD là 258.37, với tổng nguồn cung là 258.3676791869279. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.11M.