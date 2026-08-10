Giá Streamex GLDY hôm nay

Giá Streamex GLDY (GLDY) theo thời gian thực hôm nay là $ 4,342.33, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GLDY sang USD là $ 4,342.33 mỗi GLDY.

Streamex GLDY hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 13,364,524, với nguồn cung lưu hành 3.08K GLDY. Trong vòng 24 giờ qua, GLDY được giao dịch trong khoảng từ $ 4,342.02 (thấp) đến $ 4,342.33 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 4,368.65, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 3,999.46.

Về hiệu suất ngắn hạn, GLDY biến động 0.00% trong giờ qua và +7.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 0.00.

Thông tin thị trường Streamex GLDY (GLDY)

Vốn hóa thị trường $ 13.36M$ 13.36M $ 13.36M Khối lượng (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.36M$ 13.36M $ 13.36M Nguồn cung lưu thông 3.08K 3.08K 3.08K Tổng cung 3,077.727598 3,077.727598 3,077.727598

Vốn hoá thị trường hiện tại của Streamex GLDY là $ 13.36M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 0.00. Nguồn cung lưu hành của GLDY là 3.08K, với tổng nguồn cung là 3077.727598. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.36M.