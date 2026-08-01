Giá ApeBond hôm nay

Giá ApeBond (ABOND) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.17% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ABOND sang USD là $ 0 mỗi ABOND.

ApeBond hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 156,240, với nguồn cung lưu hành 380.97M ABOND. Trong vòng 24 giờ qua, ABOND được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.054057, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ABOND biến động -0.00% trong giờ qua và +4.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 422.27.

Thông tin thị trường ApeBond (ABOND)

Vốn hóa thị trường $ 156.24K$ 156.24K $ 156.24K Khối lượng (24H) $ 422.27$ 422.27 $ 422.27 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 154.76K$ 154.76K $ 154.76K Nguồn cung lưu thông 380.97M 380.97M 380.97M Tổng cung 350,421,634.95638376 350,421,634.95638376 350,421,634.95638376

Vốn hoá thị trường hiện tại của ApeBond là $ 156.24K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 422.27. Nguồn cung lưu hành của ABOND là 380.97M, với tổng nguồn cung là 350421634.95638376. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 154.76K.