Giá AllUnity CHF hôm nay

Giá AllUnity CHF (CHFAU) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.24, biến động 0.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CHFAU sang USD là $ 1.24 mỗi CHFAU.

AllUnity CHF hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 59,826,580, với nguồn cung lưu hành 48.28M CHFAU. Trong vòng 24 giờ qua, CHFAU được giao dịch trong khoảng từ $ 1.23 (thấp) đến $ 1.24 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.24, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1.23.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHFAU biến động +0.13% trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.28K.

Thông tin thị trường AllUnity CHF (CHFAU)

Vốn hóa thị trường $ 59.83M$ 59.83M $ 59.83M Khối lượng (24H) $ 2.28K$ 2.28K $ 2.28K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 59.83M$ 59.83M $ 59.83M Nguồn cung lưu thông 48.28M 48.28M 48.28M Tổng cung 48,280,021.921656 48,280,021.921656 48,280,021.921656

Vốn hoá thị trường hiện tại của AllUnity CHF là $ 59.83M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.28K. Nguồn cung lưu hành của CHFAU là 48.28M, với tổng nguồn cung là 48280021.921656. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 59.83M.