Trong số các token Capital Launchpad (Kaito) được theo dõi trên MEXC, ESP đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 16.52% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.