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Top token Hệ sinh thái Hedera theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Hedera. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00063
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,123.25
+0.19%
+0.31%
+1.79%
$ 7.58B
$ 1.88
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.22
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999284
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 4.06B
$ 50.38M
5
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06883
+0.34%
-0.61%
-2.87%
$ 2.98B
$ 6.21M
6
FINS
FINS
FINS
$ 0.04066664
0.00%
--
+342,500.17%
$ 34.35M
$ 42.64K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,913.46
+0.09%
0.00%
+2.54%
$ 14.18M
$ 360.57K
8
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.782888
0.00%
0.00%
+0.44%
$ 12.23M
$ 312.49K
9
SaucerSwap
SaucerSwap
SAUCE
$ 0.01304
0.00%
+0.15%
-1.29%
$ 11.82M
$ 15.82K
10
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.709249
0.00%
+0.00%
+0.91%
$ 5.25M
$ 3.18K
11
HashPack
HashPack
PACK
$ 0.00434044
+0.23%
+0.01%
-0.97%
$ 2.88M
$ 1.08K
12
HubSuite
HubSuite
HSUITE
$ 7.877E-5
+4.54%
-8.30%
-0.25%
$ 1.77M
--
13
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1.765E-5
0.00%
+2.20%
-1.01%
$ 1.18M
--
14
HAI
HAI
HAI
$ 0.001405
-0.28%
-0.21%
+0.21%
$ 1.17M
$ 16.80M
15
Bonzo Finance
Bonzo Finance
BONZO
$ 0.00847001
+0.76%
+0.01%
-5.36%
$ 1.15M
$ 829.29
16
STEAM
STEAM
STEAM
$ 0.00239104
+0.19%
+0.00%
-4.33%
$ 662.96K
$ 88.51
17
xPACK
xPACK
XPACK
$ 0.00475576
0.00%
+0.01%
-51.21%
$ 643.76K
$ 3.85
18
GRELF
GRELF
GRELF
$ 0.076562
+0.19%
+0.01%
-1.49%
$ 510.42K
$ 486.17
19
xBONZO
xBONZO
XBONZO
$ 0.00915355
0.00%
+0.00%
-4.95%
$ 351.02K
$ 948.56
20
Hedera Swiss Franc
Hedera Swiss Franc
HCHF
$ 1.31
0.00%
+0.00%
-1.50%
$ 182.80K
$ 18.89
21
HeadStarter
HeadStarter
HST
$ 0.00096786
-0.48%
0.00%
-2.32%
$ 182.36K
$ 131.35
22
Dosa the Demon
Dosa the Demon
DOSA
$ 0.00017655
+0.19%
+0.01%
+14.11%
$ 173.02K
$ 1.14K
23
Kabila
Kabila
KBL
$ 0.0006767
+0.12%
+0.01%
-2.70%
$ 154.48K
$ 2.88
24
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001461
0.00%
-5.80%
-19.50%
$ 146.09K
$ 371.66M
25
Jeeteroo
Jeeteroo
JEET
$ 9.682E-5
+0.21%
-0.40%
+0.07%
$ 96.76K
--
26
Meme Millionaires
Meme Millionaires
MFM
$ 0.00010825
+0.12%
-0.01%
-3.79%
$ 85.63K
$ 288.77
27
DINO
DINO
DINO
$ 6.711E-5
+0.28%
+5.90%
+4.29%
$ 65.77K
--
28
GCoin
GCoin
GC
$ 0.00065429
+0.19%
--
-19.50%
$ 65.43K
$ 1.33K
29
SMACKM
SMACKM
SMACKM
$ 7.036E-5
0.00%
-0.20%
-2.02%
$ 57.40K
--
30
Calaxy
Calaxy
CLXY
$ 0.00060197
0.00%
+0.00%
-6.25%
$ 55.45K
$ 4.24
31
Sauce Inu
Sauce Inu
SAUCEINU
$ 3.90856E-7
-0.49%
-0.10%
-0.21%
$ 39.09K
--
32
HBARbarian
HBARbarian
HBARBARIAN
$ 2.91E-6
+0.34%
+1.60%
+1.39%
$ 29.09K
--
33
LeemonHead
LeemonHead
LEEMON
$ 1.163E-5
+0.26%
+1.30%
-0.34%
$ 11.63K
--
34
dovu
dovu
DOVU
$ 0.0020671
0.00%
-0.10%
+18.68%
--
$ 48.48K
35
Intuition
Intuition
TRUST
$ 0.0534
+0.15%
+1.01%
+3.98%
--
$ 1.52M

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Hedera là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Hedera đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 35 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $94.95B.
Token Hệ sinh thái Hedera nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Hedera được theo dõi trên MEXC, DINO đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 5.90% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Hedera trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 35 token Hệ sinh thái Hedera, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Hedera phổ biến bao gồm USDC, WBTC, LINK. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Hedera là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Hedera là khoảng $94.95B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Hedera, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.