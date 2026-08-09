Giá 龙虾 hôm nay

Giá 龙虾 (龙虾) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02164, biến động 13.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 龙虾 sang VND là ₫ 0.02164 mỗi 龙虾.

龙虾 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- 龙虾. Trong vòng 24 giờ qua, 龙虾 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0112 (thấp) đến ₫ 0.027842 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, 龙虾 biến động +28.78% trong giờ qua và +12.22% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 490.02K.

Thông tin thị trường 龙虾 (龙虾)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 490.02K₫ 490.02K ₫ 490.02K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của 龙虾 là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 490.02K. Nguồn cung lưu hành của 龙虾 là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.