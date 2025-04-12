Ціна Ziggy (ZIGGY)
Поточна ціна Ziggy (ZIGGY) сьогодні становить 0.00025439 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZIGGY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ziggy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.58K USD
- зміна ціни Ziggy протягом дня — -1.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ziggy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ziggy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ziggy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ziggy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.80%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ziggy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.31%
-1.80%
-8.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet ZIGGY, the world-traveling, beach-bumming iguana meme coin! ZIGGY is more than just a surfing reptile—it's a laid-back lifestyle token bringing chill vibes to the crypto space. The project is built on the Base chain, offering easy access for users and a fun and adventurous way to make crypto exciting again. Join the ZIGGY community and dive into a world where surfing, conservation, and good vibes shape the future.
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