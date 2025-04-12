Сьогоднішня ціна Ziggy (ZIGGY)

Поточна ціна Ziggy (ZIGGY) сьогодні становить 0.00025439 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZIGGY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ziggy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.58K USD

- зміна ціни Ziggy протягом дня — -1.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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