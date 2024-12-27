Сьогоднішня ціна Zeusshield (ZSC)

Поточна ціна Zeusshield (ZSC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 191.07K USD. Ціна ZSC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zeusshield:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 426.48 USD

- зміна ціни Zeusshield протягом дня — -2.63%

- циркуляційна пропозиція – 1.96B USD

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