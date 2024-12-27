Ціна Zeusshield (ZSC)
Поточна ціна Zeusshield (ZSC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 191.07K USD. Ціна ZSC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zeusshield:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 426.48 USD
- зміна ціни Zeusshield протягом дня — -2.63%
- циркуляційна пропозиція – 1.96B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zeusshield до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zeusshield до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zeusshield до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zeusshield до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.63%
|30 днів
|$ 0
|-4.04%
|60 днів
|$ 0
|+26.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zeusshield: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-2.63%
+9.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zeusshield System is Blockchain AI insurance solution. We use blockchain to apply the trust management into the insurance servcies, and thus building up a a new insurance ecosystem with the provision of precision marketing and intelligent insurance claims.
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