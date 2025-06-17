Ціна Zenko Protocol (ZENKO)
Поточна ціна Zenko Protocol (ZENKO) сьогодні становить 0,03888519 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна ZENKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zenko Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Zenko Protocol протягом дня — +4,38%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zenko Protocol до USD становила $ +0,00163038.
За останні 30 днів зміна ціни Zenko Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zenko Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zenko Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00163038
|+4,38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zenko Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,52%
+4,38%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.
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