Сьогоднішня ціна Zenko Protocol (ZENKO)

Поточна ціна Zenko Protocol (ZENKO) сьогодні становить 0,03888519 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна ZENKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zenko Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Zenko Protocol протягом дня — +4,38%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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