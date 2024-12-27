Сьогоднішня ціна Yield App (YLD)

Поточна ціна Yield App (YLD) сьогодні становить 0.00113962 USD з ринковою капіталізацією $ 302.46K USD. Ціна YLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yield App:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.06 USD

- зміна ціни Yield App протягом дня — -1.64%

- циркуляційна пропозиція – 265.40M USD

Отримуйте оновлення цін YLD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YLD.