Ціна Yield App (YLD)
Поточна ціна Yield App (YLD) сьогодні становить 0.00113962 USD з ринковою капіталізацією $ 302.46K USD. Ціна YLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yield App:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.06 USD
- зміна ціни Yield App протягом дня — -1.64%
- циркуляційна пропозиція – 265.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yield App до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yield App до USD становила $ -0.0005655782.
За останні 60 днів зміна ціни Yield App до USD становила $ +0.0001606804.
За останні 90 днів зміна ціни Yield App до USD становила $ -0.0012359158691653393.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.64%
|30 днів
|$ -0.0005655782
|-49.62%
|60 днів
|$ +0.0001606804
|+14.10%
|90 днів
|$ -0.0012359158691653393
|-52.02%
Останній аналіз цін Yield App: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.42%
-1.64%
-32.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
YIELD, a licensed and regulated FinTech company, offers a mobile app and web platform designed to provide the easiest way to invest in DeFi using crypto or traditional currencies, regardless of your financial or technological level of expertise.
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