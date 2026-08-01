Сьогоднішня ціна XGR

Поточна ціна XGR (XGR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XGR до USD становить $ 0 за XGR.

XGR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 696,38, з циркуляційною пропозицією у 90,50M XGR. Протягом останніх 24 годин XGR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XGR змінився на -0,52% за останню годину та на -0,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,19K.

Ринкова інформація щодо XGR (XGR)

Ринкова капіталізація $ 11,70K$ 11,70K $ 11,70K Обсяг (за 24 год) $ 4,19K$ 4,19K $ 4,19K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 856,35K$ 856,35K $ 856,35K Циркуляційне постачання 90,50M 90,50M 90,50M Загальна пропозиція 6 626 062 326,355748 6 626 062 326,355748 6 626 062 326,355748

Поточна ринкова капіталізація XGR — $ 11,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,19K. Циркуляційна пропозиція XGR — 90,50M, зі загальною пропозицією 6626062326.355748. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 856,35K.