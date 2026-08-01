Сьогоднішня ціна x402 Singularity Layer

Поточна ціна x402 Singularity Layer (SGL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 26,83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SGL до USD становить $ 0 за SGL.

x402 Singularity Layer наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 155 056, з циркуляційною пропозицією у 998,94M SGL. Протягом останніх 24 годин SGL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SGL змінився на -1,76% за останню годину та на -11,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 14,86K.

Ринкова інформація щодо x402 Singularity Layer (SGL)

Ринкова капіталізація $ 155,06K$ 155,06K $ 155,06K Обсяг (за 24 год) $ 14,86K$ 14,86K $ 14,86K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 155,06K$ 155,06K $ 155,06K Циркуляційне постачання 998,94M 998,94M 998,94M Загальна пропозиція 998 941 578,3768214 998 941 578,3768214 998 941 578,3768214

Поточна ринкова капіталізація x402 Singularity Layer — $ 155,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 14,86K. Циркуляційна пропозиція SGL — 998,94M, зі загальною пропозицією 998941578.3768214. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 155,06K.