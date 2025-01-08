Ціна Wrapped Unit0 (WUNIT0)
Поточна ціна Wrapped Unit0 (WUNIT0) сьогодні становить 0.70034 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WUNIT0 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Unit0:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.45K USD
- зміна ціни Wrapped Unit0 протягом дня — +1.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Unit0 до USD становила $ +0.00720093.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Unit0 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Unit0 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Unit0 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00720093
|+1.04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped Unit0: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+1.04%
+1.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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