Сьогоднішня ціна Wrapped BONE (WBONE)

Поточна ціна Wrapped BONE (WBONE) сьогодні становить 0.664591 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBONE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped BONE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.00K USD

- зміна ціни Wrapped BONE протягом дня — -5.30%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін WBONE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WBONE.