Сьогоднішня ціна Woon

Поточна ціна Woon (WOON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WOON до USD становить $ 0 за WOON.

Woon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 436 258, з циркуляційною пропозицією у 100,00B WOON. Протягом останніх 24 годин WOON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WOON змінився на -0,00% за останню годину та на +4,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Woon (WOON)

Ринкова капіталізація $ 436,26K$ 436,26K $ 436,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 436,26K$ 436,26K $ 436,26K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Woon — $ 436,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WOON — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 436,26K.